《中国债券市场每日交易备忘》--1月2日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 暂无 ============================================================================ 二、新债上市： 江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融041360088，票面利率6.6% 河池市城建投11亿元七年期固息债1380388，票面利率8.5% 忻州资产经营中心6亿元七年期固息债1380390，票面利率8.5% ============================================================================ 三、缴款： 大丰城建国资5亿元七年期固息债1380393，票面利率8.5% ============================================================================ 四、还本付息： 国电电力 60亿元九个月期超短期融资券011319003到期兑付，票面利率3.90% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --继2013年12月30日首批五家公司获得新股发行批文之后，12月31日又有陕西煤业、众信旅游、良信电器、炬 华科技、奥赛康和天保重装共六家公司获得批文。 --中国宏观经济学会秘书长王建表示，目前中国经济的主要矛盾是生产过剩问题，国内分配体制矛盾对当前的 生产过剩格局有着重大影响。而推动中国城镇化进程，可以产生巨大的内需。同时，目前应该明确以城镇化为投 资方向的政策取向。 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽/边竞)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。