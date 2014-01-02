《中国债券市场每日交易备忘》--1月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 暂无 ============================================================================ 二、新债上市： 江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融041360088，票面利率6.6% 河池市城建投11亿元七年期固息债1380388，票面利率8.5% 忻州资产经营中心6亿元七年期固息债1380390，票面利率8.5% ============================================================================ 三、缴款： 大丰城建国资5亿元七年期固息债1380393，票面利率8.5% ============================================================================ 四、还本付息： 国电电力 60亿元九个月期超短期融资券011319003到期兑付，票面利率3.90% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --继2013年12月30日首批五家公司获得新股发行批文之后，12月31日又有陕西煤业、众信旅游、良信电器、炬 华科技、奥赛康和天保重装共六家公司获得批文。 --中国宏观经济学会秘书长王建表示，目前中国经济的主要矛盾是生产过剩问题，国内分配体制矛盾对当前的 生产过剩格局有着重大影响。而推动中国城镇化进程，可以产生巨大的内需。同时，目前应该明确以城镇化为投 资方向的政策取向。 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽/边竞)