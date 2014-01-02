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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 08:50 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  暂无
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  二、新债上市：   

  江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融041360088，票面利率6.6%
  河池市城建投11亿元七年期固息债1380388，票面利率8.5%
  忻州资产经营中心6亿元七年期固息债1380390，票面利率8.5%
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  三、缴款：  
     
  大丰城建国资5亿元七年期固息债1380393，票面利率8.5%
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  四、还本付息：
  
  国电电力 60亿元九个月期超短期融资券011319003到期兑付，票面利率3.90%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --继2013年12月30日首批五家公司获得新股发行批文之后，12月31日又有陕西煤业、众信旅游、良信电器、炬
华科技、奥赛康和天保重装共六家公司获得批文。
  --中国宏观经济学会秘书长王建表示，目前中国经济的主要矛盾是生产过剩问题，国内分配体制矛盾对当前的
生产过剩格局有着重大影响。而推动中国城镇化进程，可以产生巨大的内需。同时，目前应该明确以城镇化为投
资方向的政策取向。
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽/边竞)

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