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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 11:30 BJT

澳洲股市：清淡市况中下滑，今年累计涨幅超过15%

路透悉尼12月31日 - 澳洲股市周二下滑0.1%，结束了2013年最后一个交易日，今年累计上涨逾15%，为四年以来最大年度涨幅。

由于适逢新年前夕，市场提前两小时收盘。市况清淡，因投资者更加关注节日庆祝活动。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌4.6点至5,352.2点，较10月28日创下的五年半高点5,457.3低105点。

新西兰指标NZX 50指数 跌0.7%至4,737.0点，今年涨幅为16.5%。(完)

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