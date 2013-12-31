《交易视点》明年利率债投资小机会波段操作，大机会等待右侧信号--中金

路透北京12月31日 - 中国大型投行--中金公司发布2014年宏观经济和利率市场展望认为，明年债券收益率易上难下，而资金面剧烈波动以及市场分歧较大，使得债市波动也会加剧，投资者可以通过衍生品对冲。

如果从周期角度以及通胀走势看，利率债在明年三季度机会更大，但真正的右侧机会要等待货币政策信号。 此外，房地产放缓以及投资放缓的情况下会为市场带来趋势机会，而明年法定准备金率有下调的可能。

**债券收益率易上难下**

货币市场利率的中枢抬升也会推动债券收益率中枢水平的抬升。近两年10年期国债收益率的水平与7天回购利率的均值水平较为接近。

如果7天回购利率平均值难以降至4.5%以下，则10年期国债收益率也会维持在4.5%上方。在供需关系恶化的情况下，国债收益率的高点有可能进一步向上突破。

由于需求不乐观，政策性银行的发债策略可能会调整至小额多发，发行频率会明显提高。可能从每一两周发行一次变为每周发行一两次。

该策略可能有利于控制发行成本，但可能也会令市场疲于奔命，在资金紧的时候，会起到反效果。一级发行利率调整可能会对二级市场构成持续的冲击。

**波动性加剧，通过衍生品对冲**

2014年在资金面波动剧烈，且市场分歧较大的情况下，预计债券市场的波动也会加剧。参照美国国债市场的日波动性，预计中国国债的波动幅度也会逐步上升。

对于资金规模小的交易型投资者，可以把握短线的操作机会。

在资金面和收益率波动加剧的环境中，对于规模较大的交易型资金而言，可以通过利率衍生品进行对冲。

目前国债期货的保证金水平已经下调，未来商业银行也有望进入国债期货，有利于增加国债期货的流动性，使其成为较好的利率风险对冲工具。

**库存周期下，经济阶段性走弱时，可能带来局部波段操作机会**

如果从周期角度看，2014年利率债的机会出现在一季度或者三季度的概率较大：

首先，一季度面临房地产销售、出口和货币的高基数效应；三季度面临工业增速、房地产和制造业投资的高基数效应，经济数据在这两个季度下滑风险较大；

其次，从库存周期看，2014年一、三季度都将处于去库存周期；

如果考虑到通胀在上半年都将维持高位，在下半年才会明显回落，三季度的机会可能大于一季度。

但在货币政策没有明显放松之前，交易性机会可能是局部的而不是趋势性的。真正的右侧机会要等待货币政策信号。

**房地产放缓以及投资放缓的情况下会为市场带来趋势机会**

从供需关系来看，债券市场并不乐观。但利率维持高位后，对经济基本面的负面冲击可能使得经济基本面逐步有利于债券市场。

从以往的规律来看，房地产销量增速的变化与国债收益率具有正相关性。如果2014年房地产销量放缓，非标融资需求放缓，那么资金面可能逐步改观。

此外，从历史来看，如果投资对GDP的贡献低于50%，则当年债券收益率会出现回落。原理也是融资需求的放缓有利于社会整体利率水平的下降。

**法定准备金率有下调的可能，右侧趋势机会要等待政策信号**

如果央行仍然采用短期工具，如逆回购和SLF来投放基础货币，银行难以对这些短期资金形成稳定的预期，难以缓解资金的紧张局面。因此央行需要采用长期的投放流动性的工具，而目前来看，最有效的手段是下调法定准备金比率。

观察历史上法定比率分别下调的两个时期（分别是08年四季度和11年四季度），共同的特点是在法定下调前都看到了工业增加值、通胀、M2和外汇占款增速的回落。我们认为2014年三季度有可能看到这些指标的同步回落。

如果货币政策放松，则债券收益率可能会从高位回落，从而带来趋势投资机会。（完）