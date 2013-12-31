中国债市动态：现券窄幅盘整，年内最后交易日机构交投意兴阑珊

路透北京12月31日 - 中国银行间市场周二早盘现券窄幅盘整。市场人士指出，2013年最后一个交易日，机构交投意兴阑珊；资金面显露出的偏紧迹象，主要影响体现在IRS利率上探上。

“今天一般，价格变动不大，成交也不活跃，该做的之前也都弄过了，”北京一国有银行交易员称。

另有两家银行交易员亦表示，今日多忙于撰写明年计划等杂活，对交易关注不多。

上述北京交易员并表示，从2014年国债发行计划看，新增发行次数多集中于短端；但是发行频率加快，或令市场压力较大。

财政部周一公布了2014年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划，相比2013年，关键期限国债计划发行期数增加了七期，达到42期，其中一年品种增加了四期。

北京一券商投资经理则表示，刚公布的政府债务数据验证了机构对城投债无信用风险的判断，城投债的决定因素仍在于流动性。目前信用债买盘都集中在很短期限，聊做流动性配置。

在外界对中国云山雾罩的地方政府性债务规模到底多大充满疑虑之际，2013年岁末中国审计署公布，截止今年6月底各级政府负有偿还责任的债务20.7万亿人民币，2012年底负债率为36.74%。

剩余期限约6.8年的固息国债130020券最新双边报价对应收益率 为4.6300%/4.5297%，上日尾盘为4.60%/4.52%。

七天回购定盘利率基准中国人民币利率互换(IRS) ，一年期最新报价中值为5.22%左右，上日尾盘还在5.10%附近。