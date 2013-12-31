中国央行：当前经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定

路透北京12月31日 - 中国央行货币政策委员会称，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定。继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

周二刊登在央行网站上的新闻稿援引货币政策委员会2013年第四季度例会表示，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“寓改革于调控之中，增强金融运行效率和服务实体经济能力。”央行货币政策委员会称。

新闻稿并表示，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国人民银行行长周小川，在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项目可兑换。 （完）