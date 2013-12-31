《热点透视》日本可以无视对日圆贬值的非难

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 隋芬
路透孟买12月31日 - 日圆汇价下滑对于日本无疑是福音，但对其他出口国也许就是烦恼了。不过中国和韩国就算再次抱怨日圆贬值，也很难找出理由来证明日本是在获取不公平的贸易竞争优势。
日圆兑美元在12月30日的亚洲早盘中跌至105.37日圆的五年低位，而三天之前兑欧元也触及了五年低点。日圆兑韩元当前的汇价是2008年9月9日以来最低。
这已经引发了邻国的担心。韩国副财长Eun Sung-soo对路透称，“我们对此感到担忧”；而中国国家发改委主任徐绍史则称，日本将寻求通过日圆贬值促进出口，这一政策有可能冲击到周边经济体，所以需要密切关注。
但很难证明日本是在谋求贸易优势。据经济合作暨发展组织(OECD)估算，2013年日本经常帐盈余与国内生产总值(GDP)之比远不到1%。相比之下，韩国今年的这个比重有可能达到5.5%。而且尽管日本央行向市场注入了大量日圆货币供应，但其宣称的目标是重振内需和结束通缩。虽然日圆走弱无疑有助于这样的目标，但日本央行自4月以来不曾再改变政策。
日圆近期跌势是美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松决定的副产品。这对日本来说更多的是一个机遇：如果疲势日圆帮助日本朝2%的通胀率目标靠近，那么日本央行新增的货币供应可能不需要像它宣布的那么多。
日本不可能永远免受汇率失调的指责，尤其是如果这样的指责来自美国。不过目前，美国主要在盯着德国：德国的经常帐盈余与GDP之比自2007年以来一直高于6%。只要美国、欧洲和大多数新兴国家都希望日本经济能够走出长达20年的泥潭，那日本首相安倍晋三的运气也许还能持续更久。(完) (译文审校 王兴亚)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。