《热点透视》日本可以无视对日圆贬值的非难

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 隋芬

路透孟买12月31日 - 日圆汇价下滑对于日本无疑是福音，但对其他出口国也许就是烦恼了。不过中国和韩国就算再次抱怨日圆贬值，也很难找出理由来证明日本是在获取不公平的贸易竞争优势。

日圆兑美元在12月30日的亚洲早盘中跌至105.37日圆的五年低位，而三天之前兑欧元也触及了五年低点。日圆兑韩元当前的汇价是2008年9月9日以来最低。

这已经引发了邻国的担心。韩国副财长Eun Sung-soo对路透称，“我们对此感到担忧”；而中国国家发改委主任徐绍史则称，日本将寻求通过日圆贬值促进出口，这一政策有可能冲击到周边经济体，所以需要密切关注。

但很难证明日本是在谋求贸易优势。据经济合作暨发展组织(OECD)估算，2013年日本经常帐盈余与国内生产总值(GDP)之比远不到1%。相比之下，韩国今年的这个比重有可能达到5.5%。而且尽管日本央行向市场注入了大量日圆货币供应，但其宣称的目标是重振内需和结束通缩。虽然日圆走弱无疑有助于这样的目标，但日本央行自4月以来不曾再改变政策。

日圆近期跌势是美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松决定的副产品。这对日本来说更多的是一个机遇：如果疲势日圆帮助日本朝2%的通胀率目标靠近，那么日本央行新增的货币供应可能不需要像它宣布的那么多。