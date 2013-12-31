《交易视点》明年中国转债估值底已至，价格底渐进--中金

路透北京12月31日 - 中国中信证券最新发布的2014年可转债市场展望认为，明年转债市场面临的估值风险很小，个券安全边际开始出现，股性尚存。但由于机会成本仍不低，估值修复艰难，而股市仍然是震荡市，总体保持中性判断。

**投资策略与个券选择**

2014年转债市场面临的估值风险很小，个券安全边际开始出现，股性尚存。但由于机会成本仍不低，估值修复艰难，而股市仍然是震荡市，总体保持中性判断。坚持“悲观中买入，乐观中卖出”，波段操作与精选个券仍然同等重要。

短期已经建议关注低吸机会，但还没有脱离中性配置的范畴。2-3月份建议更激进。股票型、保本型投资者可积极利用转债特性博弈股市机会。

个券方面，大盘转债的机会仍在于跌出来的机会和股市反弹尾部补涨机会。改革题材、代表转型周期的优质品种等仍值得继续持有。相对看好平安、民生、电力、重工、隧道、东华、同仁等。非银行大盘转债跌至到期收益率5%，具备了增持价值。

既然看重波段操作机会，意味着没有一直不变的看好，也没有一直不变的看淡。

**平安转债：一半是银行，一半是希望**

基本面：1 、行业层面，资产端投资渠道多元化，阶段性改善。社保和医疗改革，年金业务将获得税收优惠政策支持。

2 、公司层面，综合金融服务集团 ， 其核心竞争力包括：8000万的优质客户基础，强大的销售团队和渠道优势，引领行业科技创新潮流，牌照齐全带来的协同效应和互补性等。

得益于综合金融平台的建设以及客户在保险、银行和财富管理之间的迁徙，更具成长性度。正股估值低，弹性较好。关注保费收入、投资渠道多元化和营改增等触发剂。风险点在于股市、小非减持等。

相当于半个银行，但相对银行股更具性价比优势。增速显着改善并超出市场预期。

平安转债优于正股，可替代银行转债。上市初期绝对价位略显尴尬，前期建议将100-103元作为低吸区域。

**民生转债：调整空间有限，好转需要时间**

基本面，近期祸不单行。中期看，原有业务模式遭遇挑战，资金面紧张、利率市场化、资产质量风险、政策担忧仍存在。

转债本身方面，保险转债对其是强有力的替代性品种。定价已经看条款博弈，目前市场隐含了比较强的转股价修正预期。公司对转股价修正有积极性，核心资本吃紧，其他融资渠道艰难，公司促转股的初衷不变，否则影响正常业务开展。

此外，条款博弈的不确定性在于对股价的要求高，不能过度下跌，但还要触发转股价修正条款。风险点在于公司能否通过优先股等获得补充资金的途径。

该转债表现出现转机还需要时间，但调整空间也将很有限，毕竟转股价修正预期已经开始对价格提供支撑，95元明显低估，97-98元公允。

**其他大盘转债：丰俭由人**

大盘蓝筹股具有类债券特性，是利率敏感型资产。仅有跌出来的机会和补涨的机会。

工行、中行、非银行大盘转债被边缘化已久，整个四季度都不是关注对象。基本面方面都难有太多惊喜，都不会是重点关注品种，但目前转债价值正在开始体现。

目前中行、非银行大盘转债到期收益率均在5%附近，其中中行剩余期限仅2.5年。

三个无疑：性价比超越正股、获得绝对回报、长期替代存款价值。两个缺点：机会成本高（ IPO 和优先股 ） 、 短期有不确定性。

丰俭由人，是替代存款和正股的不二选择。虽然中行等存在“转股悖论”（大转债、小股票，正股在转股压制下毫无弹性），但考虑到正股的波动价值，性价比不输纯债，开始具备低吸价值。

**电力转债：低吸机会显现，有长期价值**

我们曾判断四季度电力转债上涨触发剂减少，配置为主。煤价季节性反弹、电价调整未决制约其表现。

2014年电力板块看点：1、电煤依然供过于求，为盈利增长奠定基础；2、目前的估值水平已经充分反映了电价调整的利空预期；3、优先股、永续债等试点带来交易性机会。需要注意的不利因素在于财务费用重新提升风险。火电板块有望在最终电价调整预期明朗后（随煤价下跌而降低）再次活跃。

国电转债：短期压制性因素偏多，持有中关注低吸机会。条款保护划定低吸线。股市风格转换和资产注入等值得期待。

川投转债：之前已经不是重点关注品种。但调整之后关注低吸机会。凭借业绩高速增长，解决转债应是时间问题。

**隧道、重工转债：改革题材潜在受益者**

重工转债：军工概念加上流动性好决定其实波段操作的好标的。我们在重工复牌后曾建议分三批撤出，在该转债跌至120元之下后不再建议减持，11月14日“风险释放期，低吸窗口临近”中建议重新增持该转债。考虑转股和融资融券解套压力将130元作为其价格上限。我们对公司业绩缺乏信心，对融资盘止损存在较大担忧。110-115元区间建议重新关注增持机会，两会前往往存在机会。

隧道转债：涉及上海国企改革、自贸区建设、轨道交通、资产证券化等诸多题材。最近国企改革题材令市场有所失望。但好在转债价格不高，适合低位适量持有博弈题材炒作。

**小盘转债：低位埋伏，耐心等待**

我们认为在IPO重启之后，加上结构性行情已经演绎至极致，小盘转债整体性机会在2014年将减少，并向改革题材转移。此外，小盘转债（20亿元以下品种）机会的不确定性导致投资者只能通过分散投资、低位埋伏耐心等待转机。

结合小盘转债正股估值、题材含金量、促转股诉求和转债防御性来看，我们仍对东华（智慧城市，2月进入转股期）、同仁（短期正股开始进入压力区域，130元为上限）、海直（明年初的低空空域政策，之前高位曾建议减持 ） 、 中鼎（2014年上半年的环保发动机）抱有相对高的期待。华天转债在110元及以下重现增持机会，目前已经非常接近。

歌华、中海、深机等个券在目前价位上可以作为纯债替代品种予以埋伏。(完)