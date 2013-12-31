香港股市：收升0.3%，全年上涨2.9%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月31日 - 香港股市周二上扬，结束2013年交易，为年线上涨锦上添花。基金经理人为了账面更加好看，对投资组合进行“美化”。
恒生指数 收升0.3%至23,306.39点，2013年全年上涨2.9%。恒生国企指数 周二涨0.4%，但全年下滑5.4%。
周二股市交易半日，指数权重股表现强劲提振市场。和记黄埔 升0.4%至纪录高点。银河娱乐 上涨0.9%。
香港市场因新年休市一天，周四重启交易。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。