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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 12:21 BJT

香港股市：收升0.3%，全年上涨2.9%

路透香港12月31日 - 香港股市周二上扬，结束2013年交易，为年线上涨锦上添花。基金经理人为了账面更加好看，对投资组合进行“美化”。

恒生指数 收升0.3%至23,306.39点，2013年全年上涨2.9%。恒生国企指数 周二涨0.4%，但全年下滑5.4%。

周二股市交易半日，指数权重股表现强劲提振市场。和记黄埔 升0.4%至纪录高点。银河娱乐 上涨0.9%。

香港市场因新年休市一天，周四重启交易。(完)
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