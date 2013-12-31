《交易视点》明年中国信用债存在信用利差重估--中金

路透北京12月31日 - 中国大型投行--中金公司发布2014年信用市场展望认为，明年信用债整体供给压力较大，再考虑到基本面风险也在加剧，信用利差易扩张难收缩，在利率债尚未出现趋势性机会之前，信用债难以走出独立行情。

从目前的情况看，信用债最好的投资策略仍然是等待，保持短久期、高等级配置，防御为主，等待拐点更为明确后右侧进入。

**高等级已具备配置价值**

我们认为2014年信用债整体供给压力较大，再考虑到基本面风险也在加剧，信用利差易扩张难收缩，在利率债尚未出现趋势性机会之前，信用债难以走出独立行情。从目前的情况看，信用债最好的投资策略仍然是等待，保持短久期、高等级配置，防御为主，等待拐点更为明确后右侧进入。

结构上，高等级配置价值已经比较突出，绝对收益率和信用利差保护空间都相对充足。虽然高等级等待发行窗口的融资需求也不少，但考虑到其对融资成本的敏感性，供给的释放需要以债券融资成本相对贷款利率再次显现为前提。因此供给会抑制高等级债收益率下行的速度，但进一步推升收益率的风险很小。

由于目前收益率曲线非常平坦，短融的相对价值最高，可以作为来年高安全性的基础配置资产。考虑到期限短，估值风险相对较小，配置时可以适当选择中等评级（如AA+）以获得更高的票息。但必须要注意目前短融同评级资质差异也很大，必须加强个券甄别，避免介入最终偿付可能出现困难的个券。

**高低等级之间利差将继续扩大，高收益债调整风险明显更大**

高收益债券方面则面临违约预期提升和需求萎缩双重风险，信用利差进一步扩大的风险较大，绝对收益率上行的风险也要明显大于高等级。

信用基本面风险可能是有史以来最大的一年，即使不发生债券市场的实质违约，各种准信用事件或非债券领域的违约事件都可能导致市场违约预期的抬升，从而引发估值风险。

投资者配置行为的变化和利率市场化节奏的加快对高收益债的影响可能才刚刚开始，其造成的高收益债需求增速下滑将使得高收益债供给压力相比往年都更加突出。

在目前高等级短久期产品收益率绝对水平已经明显提升的情况下，由于评级间利差没有明显拉开，高收益债券高票息所能提供的防御性趋于弱化，如果评级间利差出现较为明显的扩大，高票息高回报的故事很可能无法持续。

**城投债系统性违约风险仍小，公募领域风险小于私募领域**

地方政府债务审计结果预计将符合预期，总结论仍将是系统性风险可控。短期风险是否爆发主要看再融资的难易程度，也就是再融资的政策导向。

从10年19号文开始，中央对城投平台债务增长的态度一直是控制和收缩的，但由于配套措施有限，只有银行贷款增速得到了控制，其他影子渠道反而爆发式增长，再融资压力一直不大。

三中全会后控制地方政府债务增速的力度将进一步加大，一定程度上会加大城投平台的流动性风险，但我们认为14年城投债券市场出现违约的可能性不大：

马上全部停止地方政府债务再融资不现实，调控将仍以“控制增量”为重点，存量不会要求马上减少。

城投债发行人目前短期流动性良好，货币资金/短期债务整体在100%以上，14年支付利息问题不大。

“鼓励透明规范的城市建设投融资机制”精神下，结构上债券类融资可能不会被明显收紧，其他影子渠道被管制的可能性更大，但短期内执行效果也待观察。

**但估值仍在左侧，且波动风险加大**

目前高低等级之间利差没有显着拉开，尤其城投债与AA中票的利差还处于历史低位。在短期限高等级产品收益率大幅抬升的条件下，城投债与其他高收益债品种一样，都存在利差防御能力弱化、需求群体萎缩等问题。从相对价值角度看，估值有进一步修复的压力。

虽然14年公开发行的城投债券出现违约的可能性很小，但债务总规模收缩和政策调整过程中，市场预期可能发生变化，也可能导致估值波动压力加大：

如果地方政府债务增长控制得力，必然有某些领域的周转压力会增大，如果爆发负面事件，即使不是发生在债券市场，也会使市场产生负面预期。

政府债务透明化并推出市政债的过程中，如何处理存量城投债务仍有很大的政策不确定性，如果将未来新增债务纳入预算，不能排除包括城投债在内的存量债务被边缘化的可能。

**“市政债”取代城投债任重道远**

三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提到，“建立透明规范的城市建设投融资机制，允许地方政府通过发债等多种方式拓宽城市建设融资渠道”并且要“编制全国和地方资产负债表”，这意味着真正由地方政府发行并负担偿还义务的市政债（或地方政府债）即将推出。

地方政府债务的核心风险是债务增速不被地方政府财政收入（支付能力）的增长所约束。要想通过发行市政债从根本上化解地方政府债务风险，必须以解决上述预算软约束为前提，至少满足以下两个条件：

一是要修改预算法，明确地方政府发债的合法地位和偿付义务；

二是在发债时要披露地方政府真实的资产负债表和财政收支表，在地方政府财力可以负担的范围内合理确定融资规模。

这两项任务的完成可能会需要较长时间，因此通过发行透明化的市政债化解地方债务风险不可能一蹴而就。

考虑到着力防控债务风险是中央经济工作会议提出的六大任务之一，“市政债”在解决以上两个前提之前，2014年就开始小规模试点的可能性很大。如果试点推出，将成为地方政府拓宽低成本融资渠道的标志，且可以体现本届政府对于化解地方政府债务风险的重视，强化市场信心，这将在一定程度上提振市场情绪，从而对城投债带来短期利好。

但需要注意的是，在解决预算法和资产负债表问题之前，即使推出市政债，实际上与城投债没有本质区别，市场仍然无法判断地方政府对债务的实际偿还能力，因此很难以高评级低利率的身份获得大规模发行。

由于城投债券存量规模已经不低，即使14年开始推出市政债，年内完全替代城投债并不现实，因此城投债短期内很难退出历史舞台。(完)