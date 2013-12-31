香港热股：中石化冠徳大涨14%后回落，分析师指注资属意料中事

路透香港12月31日 - 中石化冠德 可能获母公司中国石化 注入天然气管道资产，周二盘中曾大涨14%并创出历史新高后回落，因分析师指注资属意料中事。

中石化冠德今早曾触及9.38港元，为自1999年中上市以来新高，早盘收涨4.61%，报8.62港元。

该公司此前称，中石化正考虑将其所持陕西榆林至山东济南约940公里的天然气管道及相关设施注入中石化冠德，双方将就潜在收购项目进行商议；倘若达成协议，该公司不排除会以股权或债务方式募集资金。

投行瑞信的报告称，据该行2014年的预估，已计入中石化冠德获得70亿元人民币的资产注入，与榆林至济南的管道资产规模相若，故维持对该股目标价9港元。

瑞信并指出，中石化决定将中石化冠德打造成专业物流企业，未来很可能会继续有类似的资产注入行动。

于2010年投产的榆林至济南天然气管道全长约940公里，途经陕西、山西、河南及山东四省，是中石化旗下第二长天然气管线，气源来自鄂尔多斯盆地的大牛地致密气田，估计2013年天然气产量34亿立方米，2015年目标达50亿立方米。

据瑞信的估计，榆林至济南管线每年可带来约6亿元人民币净利，假设中石化冠德按每股8港元发行新股支付全部收购代价，每股盈利仍会得到提高。不过该行估计中石化冠德将以债务融资支付一半代价。

中石化还持有全长约1,702公里的四川至上海天然气管线，年输气量可达120亿立方米，与中石油 西气东输一线相当。（完）