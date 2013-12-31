《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月31日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *浙江恒逸集团 9 9 12 2014/1/8簿记建档 中国银行 AA 2014/1/10 2014/1/13 广发银行 ======================================================================================= *南京城市建设 60 6 12 2014/1/6簿记建档 中国银行 AAA 2014/1/7 2014/1/8 投资控股 国开行 ======================================================================================= 内蒙古东达 15 8 12 2014/1/6簿记建档 中国银行 AA- 2014/1/8 2014/1/9 蒙古王集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 6 2014/1/7簿记建档 招商银行 AA+ 2014/1/8 2014/1/9 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳; 审校 丁淑琴)