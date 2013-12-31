香港个股：龙翔集团与陶氏中止建立天津液体化工品码头储存设施计划

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月31日 - 中国液体化学品码头服务供应商--龙翔集团 周二称，其与陶氏化学 子公司已经中止于天津建立液体化工品码头储存设施之计划，因在当前市况下未具成熟条件。
龙翔集团与陶氏化学的子公司陶氏于2011年7月就于天津南港工业区建立液体化工品码头罐区储存设施之建议项目订立谅解备忘录，初步计划投资2亿美元，而龙翔集团与陶氏分别占合营企业80%及20%之股权。
龙翔集团在联交所的声明称，谅解备忘录的时效到期，双方已达成共识不会就有关计划订立最终协议，不过，龙翔集团将继续发掘与陶氏及天津南港工业区其他合适的合作机会。
该公司并称，相信事件不会对其营运及财务状况产生任何重大不利影响。
该股今天收升2.83%，报1.09港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。