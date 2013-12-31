香港个股：龙翔集团与陶氏中止建立天津液体化工品码头储存设施计划

路透香港12月31日 - 中国液体化学品码头服务供应商--龙翔集团 周二称，其与陶氏化学 子公司已经中止于天津建立液体化工品码头储存设施之计划，因在当前市况下未具成熟条件。

龙翔集团与陶氏化学的子公司陶氏于2011年7月就于天津南港工业区建立液体化工品码头罐区储存设施之建议项目订立谅解备忘录，初步计划投资2亿美元，而龙翔集团与陶氏分别占合营企业80%及20%之股权。

龙翔集团在联交所的声明称，谅解备忘录的时效到期，双方已达成共识不会就有关计划订立最终协议，不过，龙翔集团将继续发掘与陶氏及天津南港工业区其他合适的合作机会。

该公司并称，相信事件不会对其营运及财务状况产生任何重大不利影响。

该股今天收升2.83%，报1.09港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)