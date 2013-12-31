台湾债市：10年期公债102/10殖利率封关日收高，今年全年走扬逾51个基点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月31日 - 台湾指标10年期公债殖利率102/10 周二封关日微幅收高1.65个基点，累计今年全年10年券殖利率弹幅达51.44个基点，主要受累于美国量化宽松(QE)退场议题。
交易员认为，2013年美国指标10年期公债殖利率弹幅逾百点，令台债今年走势区间偏空，展望2014年台债仍将受美债牵引拉高殖利率，不过2014年台债殖利率升幅料将比今年小，估2014年台债主流券殖利率弹幅约3-40个基点。
“明年台债弹幅仍来自美债的压力。”一位证券交易员称。
除了美债因素之外，交易员指出，2014年台债主要变数还有台湾经济面表现，若经济基本面持续疲弱不振，将缩减2014年台债殖利率升幅。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。