版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 13:51 BJT

台湾债市：10年期公债102/10殖利率封关日收高，今年全年走扬逾51个基点

路透台北12月31日 - 台湾指标10年期公债殖利率102/10 周二封关日微幅收高1.65个基点，累计今年全年10年券殖利率弹幅达51.44个基点，主要受累于美国量化宽松(QE)退场议题。

交易员认为，2013年美国指标10年期公债殖利率弹幅逾百点，令台债今年走势区间偏空，展望2014年台债仍将受美债牵引拉高殖利率，不过2014年台债殖利率升幅料将比今年小，估2014年台债主流券殖利率弹幅约3-40个基点。

“明年台债弹幅仍来自美债的压力。”一位证券交易员称。

除了美债因素之外，交易员指出，2014年台债主要变数还有台湾经济面表现，若经济基本面持续疲弱不振，将缩减2014年台债殖利率升幅。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐