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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 08:35 BJT

台湾货币市场：1月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北1月2日 - 台湾货币市场周四和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期4,507.10亿台币。

**紧缩因素：

--发行财103-1期91天国库券，金额203.5亿台币。

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期5,143.85亿台币 ：(单位：亿台币)

01/03 5,143.85

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

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(下提存期)

宽松因素：

--央行存单到期4兆(万亿)1,686.75亿台币 ：(单位：亿台币)

1/06 4,358.15

1/07 1,318.00

1/08 829.00

1/09 730.00

1/10 977.85

1/13 6,204.20

1/14 4,210.50

1/15 1,724.00

1/16 3,969.00

1/17 947.00

1/20 2,104.80

1/21 863.00

1/22 644.30

1/23 3,368.50

1/24 3,604.40

1/27 3,968.30

*1/28 1,600.75

1/29 31.00

1/30 50.00

1/31 85.00

2/3 99.00

--公债还本付息938.6850亿台币

1/05 100甲1期3息 8.0000亿台币

1/06 101甲1期2息 8.0000亿台币

1/09 102甲1期1息 5.5000亿台币

1/12 99甲1期4息 7.0000亿台币

1/13 100甲2期3息 13.8125亿台币

1/15 102甲2期1息 7.0000亿台币

1/18 89甲7期14息 31.2500亿台币

1/20 101甲2期2息 13.0000亿台币

1/21 98甲1期本金 800.0000亿台币

1/21 98甲1期5息 7.0000亿台币

1/22 88甲3期15息 14.1225亿台币

1/28 99甲2期4息 13.5000亿台币

1/28 102甲3期1息 10.5000亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--1/06：发行364天期央行定存单，预计金额1,000亿台币，3日标售。

--1/13：发行两年期央行定存单，预计金额100亿台币，10日标售。

--1/14：发行财103-2期182天期国库券，预计金额250亿台币，13日标售。

--1/17：发行103/1期两年期公债，预计金额350亿台币，14日标售。

--1/20：发行103/2期五年期公债，预计金额400亿台币，15日标售。

--1/29：发行103/3期20年期公债，预计金额300亿台币，24日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

--农历年关前资金偏紧。

*表新增。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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