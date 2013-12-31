更新版 1-台湾股市：全年上涨11.85%创四年最大涨幅，元月行情相对乐观

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增分析师评论)
路透台北12月31日 - 台湾股市周二的2013年封关日微幅收低，第四季累计走高约5.35%，全年涨幅则高达约11.85%，为2009年以来的单年最大涨幅。分析师认为，台股本周或陷高档震荡，但元月行情仍相对乐观。
台湾加权股价指数 收跌0.14%至8,611.51点，成交初值 为844.68亿台币，上日修正后为885.03亿。
台新投顾研究部协理黄文清指出，台股今日表现不如多数区域股市，主要因上日已率先反应封关行情，今日以平盘整理静待年关度过，属于良性震荡，此后仍有机会再行反应农历年前的传统资金行情。
他表示，目前台股指数水准已回到2011年美债风暴起跌点附近，美国QE(量化宽松)虽然将在元月正式启动退场，但因退场规模尚小，不会过度影响市场资金流动，外资未见明显撤出台股迹象，加上第四季企业获利可望获弱势台币的汇率支撑，市场对元月行情倾向正面看待。
台新投顾预估明年第一季台股高点有机会测试8,800点。
台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超79.49亿台币，连续第三日买超，三日来买超共计145.46亿台币。
2009年台湾股市自前一年的金融海啸谷底翻扬，全年涨幅高达78.34%。
全球市场2013年录得可观涨幅，得益于超宽松的货币政策以及经济前景改善，但部分新兴市场表现欠佳，因资金回流发达国家资产。
日股日经指数 周一收高，2013年全年涨幅达56.7%，创1972年来最佳年度表现；新加坡股市 、韩国股市 和菲律宾股市 2013年均持平；中国股市沪综指 周二持稳，但全年下跌逾7%。 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。