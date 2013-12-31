更新版 1-台湾股市：全年上涨11.85%创四年最大涨幅，元月行情相对乐观

(新增分析师评论)

路透台北12月31日 - 台湾股市周二的2013年封关日微幅收低，第四季累计走高约5.35%，全年涨幅则高达约11.85%，为2009年以来的单年最大涨幅。分析师认为，台股本周或陷高档震荡，但元月行情仍相对乐观。

台湾加权股价指数 收跌0.14%至8,611.51点，成交初值 为844.68亿台币，上日修正后为885.03亿。

台新投顾研究部协理黄文清指出，台股今日表现不如多数区域股市，主要因上日已率先反应封关行情，今日以平盘整理静待年关度过，属于良性震荡，此后仍有机会再行反应农历年前的传统资金行情。

他表示，目前台股指数水准已回到2011年美债风暴起跌点附近，美国QE(量化宽松)虽然将在元月正式启动退场，但因退场规模尚小，不会过度影响市场资金流动，外资未见明显撤出台股迹象，加上第四季企业获利可望获弱势台币的汇率支撑，市场对元月行情倾向正面看待。

台新投顾预估明年第一季台股高点有机会测试8,800点。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超79.49亿台币，连续第三日买超，三日来买超共计145.46亿台币。

2009年台湾股市自前一年的金融海啸谷底翻扬，全年涨幅高达78.34%。

全球市场2013年录得可观涨幅，得益于超宽松的货币政策以及经济前景改善，但部分新兴市场表现欠佳，因资金回流发达国家资产。