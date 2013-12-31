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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 15:06 BJT

更新版 1-台湾债市：10年公债殖利率今年走扬51个基点，明年美债压力仍在

* 封关日交投明显清淡
    * 主流券殖利率窄幅波动
    * 10年公债殖利率今年弹幅51个基点
    * 明年美债对台债压力仍在

 (新增交易员更多说法)
    路透台北12月31日 - 台湾指标10年期公债殖利率102/10 周二封关日微幅
收高1.65个基点，累计2013年全年10年券殖利率弹幅达51.44个基点，主要受累于美国量化
宽松(QE)退场议题。
    
    交易员认为，2013年美国指标10年期公债殖利率弹幅逾百基点，令台债今年走势区间偏
空，展望2014年台债仍将受美债牵引拉高殖利率，不过明年台债殖利率升幅料将比今年小，
估2014年台债主流券殖利率弹幅约30-40个基点。 
    
      “明年台债仍有来自美债的压力。”一位证券交易员称。
    
    除了美债因素之外，交易员指出，2014年台债主要变数还有台湾经济面表现，若经济基
本面持续疲弱不振，将缩减2014年台债殖利率升幅。
    
    台湾主计总处11月底下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%，令成长率保
〞2〞破功；而明年的经济前景也同步下修，原因主要是对出口的展望悲观。在此情况下，
央行的升息时点只会更往后推迟。明年经济成长率最新预估为2.59%。 
    
    周三逢元旦休市一天，交易员估周四五年券102/11殖利率区间暂看在1.05-1.10%，10年
债102/10则暂看在1.65-1.70%，五年券103/02发行前交易区间暂看在1.10-1.15%。
    
    美国指标公债收益率周一下滑，但仍接近两年高位，因年底买需提振公债价格，但新年
假期临近，市场交投清淡。指标10年期公债 价格上升9/32，收益率报2.974%，
周五升至2011年7月来最高的3.002%。 
     
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   -0.78     1.0772   1.0770-1.0800       2.0
   10    102/10                   +1.65     1.6795   1.6795-1.6800       1.0
 
    公债交易员表示，今天为年底最后一个交易日，紧接着元旦假期休假一天，市场交易意
愿更为低落，展望元月上旬交投可望增温，上旬变数较多较能牵动台债殖利率波动，包括1
月10日美国将公布非农就业数据及1月15日将标售五年公债103/2等，至于下旬则将接近农历
年，届时交投又将趋于平淡。
    
    “目前美债持续偏空，政府持续做多台股，较不利台债后市!”一位证券交易主管说。
    
    不过，交易员亦提及，受到QE退场效应影响，2013年交易商普遍减码手中部位到偏低的
水准，现在只要殖利率弹升到相对高点，部分交易商将倾向回补筹码，将压抑台债殖利率弹
升空间。

    台湾股市周二的2013年封关日微幅收低，第四季累计走高约5.35%，全年涨幅则高达约1
1.85%，为2009年以来的单年最大涨幅。分析师认为，台股本周或陷高档震荡，但元月行情
仍相对乐观。               
    
    本周余日全球重要经济事件与数据：
    周二：美国10月标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区房价指数、12月芝加哥
采购经理人指数(PMI)、 12月消费者信心指数及12月达拉斯联储服务业活动指数；
    周三：主要金融市场休市一天；
    周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12
月供应管理协会(ISM)制造业指数；
    周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说，美国12月纽约ISM企业活动指
数、美国ECRI经济领先指标。
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6795
          5      102/11                       1.0772
          2       102/7                       0.6000
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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