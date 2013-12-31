更新版 1-台湾债市：10年公债殖利率今年走扬51个基点，明年美债压力仍在

* 封关日交投明显清淡 * 主流券殖利率窄幅波动 * 10年公债殖利率今年弹幅51个基点 * 明年美债对台债压力仍在 (新增交易员更多说法) 路透台北12月31日 - 台湾指标10年期公债殖利率102/10 周二封关日微幅 收高1.65个基点，累计2013年全年10年券殖利率弹幅达51.44个基点，主要受累于美国量化 宽松(QE)退场议题。 交易员认为，2013年美国指标10年期公债殖利率弹幅逾百基点，令台债今年走势区间偏 空，展望2014年台债仍将受美债牵引拉高殖利率，不过明年台债殖利率升幅料将比今年小， 估2014年台债主流券殖利率弹幅约30-40个基点。 “明年台债仍有来自美债的压力。”一位证券交易员称。 除了美债因素之外，交易员指出，2014年台债主要变数还有台湾经济面表现，若经济基 本面持续疲弱不振，将缩减2014年台债殖利率升幅。 台湾主计总处11月底下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%，令成长率保 〞2〞破功；而明年的经济前景也同步下修，原因主要是对出口的展望悲观。在此情况下， 央行的升息时点只会更往后推迟。明年经济成长率最新预估为2.59%。 周三逢元旦休市一天，交易员估周四五年券102/11殖利率区间暂看在1.05-1.10%，10年 债102/10则暂看在1.65-1.70%，五年券103/02发行前交易区间暂看在1.10-1.15%。 美国指标公债收益率周一下滑，但仍接近两年高位，因年底买需提振公债价格，但新年 假期临近，市场交投清淡。指标10年期公债 价格上升9/32，收益率报2.974%， 周五升至2011年7月来最高的3.002%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.78 1.0772 1.0770-1.0800 2.0 10 102/10 +1.65 1.6795 1.6795-1.6800 1.0 公债交易员表示，今天为年底最后一个交易日，紧接着元旦假期休假一天，市场交易意 愿更为低落，展望元月上旬交投可望增温，上旬变数较多较能牵动台债殖利率波动，包括1 月10日美国将公布非农就业数据及1月15日将标售五年公债103/2等，至于下旬则将接近农历 年，届时交投又将趋于平淡。 “目前美债持续偏空，政府持续做多台股，较不利台债后市!”一位证券交易主管说。 不过，交易员亦提及，受到QE退场效应影响，2013年交易商普遍减码手中部位到偏低的 水准，现在只要殖利率弹升到相对高点，部分交易商将倾向回补筹码，将压抑台债殖利率弹 升空间。 台湾股市周二的2013年封关日微幅收低，第四季累计走高约5.35%，全年涨幅则高达约1 1.85%，为2009年以来的单年最大涨幅。分析师认为，台股本周或陷高档震荡，但元月行情 仍相对乐观。 本周余日全球重要经济事件与数据： 周二：美国10月标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区房价指数、12月芝加哥 采购经理人指数(PMI)、 12月消费者信心指数及12月达拉斯联储服务业活动指数； 周三：主要金融市场休市一天； 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12 月供应管理协会(ISM)制造业指数； 周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说，美国12月纽约ISM企业活动指 数、美国ECRI经济领先指标。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6795 5 102/11 1.0772 2 102/7 0.6000 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)