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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 16:08 BJT

台湾汇市：台币微幅收升封关，全年贬幅2.71%

路透台北12月31日 - 台币兑美元 周二2013年封关日微幅收升8分报29.950，全年贬值幅度2.71%。

今日台币实质交易区间主要在29.765-29.858，上日在29.90-29.97。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价微幅扩大；一个月远汇 尾盘报29.795/825，上日收在29.835。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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