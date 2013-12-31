美国各类经济指标总览--2013/12/31

美国经济谘商会周二公布，12月美国消费者信心指数为78.1，预估为76.0。11月消费者信心指数被上修为72.0，前值 公布为70.4。 当前值 前次值 失业率(%) 7.0 (11月) 7.3 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加20.3 (11月) 增加20.0 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (11月) -0.1 (9月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) +0.1 (10月) -0.3 (9月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (11月) -0.2 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (11月) +0.2 (10月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.1 (第三季终值) +2.5 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.0 (第三季终值) +1.7 (第二季终值) 零售销售(%) +0.7 (11月) +0.6 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差406.4 (10月) 逆差429.7 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.1 (10月) +0.7 (9月修正值) 产能利用率(%) 78.3 (9月) 77.9 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.8 (12月21日当周) 38 (12月14日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,350 (11月) 赤字920 (10月) 领先指标(%) +0.8 (11月) +0.1 (10月修正值) 个人所得(%) +0.2 (11月) -0.1 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (11月) 持平 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加181.9 (10月) 增加162.9 (9月修正值) 企业库存(%) +0.7 (10月) +0.6 (9月修正值) 建筑支出(%) +0.8 (10月) -1.4 (9月修正值) 消费者信心 78.1 (12月) 72.0 (11月修正值) 房屋开工(万户) 109.1 (11月) 88.9 (10月) 建筑许可(万户) 100.7 (11月) 103.9 (10月修正值) 成屋销售(万户) 490 (11月) 512 (10月修正值) 新屋销售(万户) 46.4 (11月) 47.4 (10月修正值) 工厂订单(%) -0.9 (10月) +1.8 (9月) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.5 (11月) -0.7 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.9 (11月) 55.4 (10月) 供应管理协会制造业指数 57.3 (11月) 56.4 (10月) 趸售(批发)库存(%) +1.4 (10月) +0.5 (9月修正值) 进口物价(%) -0.6 (11月) -0.6 (10月修正值) 出口物价(%) +0.1 (11月) -0.6 (10月修正值) 单位劳工成本(%) -0.6 (第三季初值) +0.5 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +1.9 (第三季初值) +1.8 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)