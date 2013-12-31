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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 17:27 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/12/31

国家          时间   较前月(季)(%)             上月(季)(%)              较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国            第三季            +0.8  f                 +0.7  f                    +1.9  f
 德国            第三季            +0.3  p                 +0.7  f                    +1.1  p
 法国            第三季            -0.1  f                 +0.6  r                      --  
 意大利          第三季            持平  f                 -0.3  f                    -1.8  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国              11月            +0.1                    +0.1  f                    +2.1  
 德国              11月            +0.2  f                 -0.2  f                    +1.3  f
 法国(HICP)        11月            持平                    -0.1  f                    +0.8  
 意大利(HICP)      11月            -0.3  f                 +0.1  f                    +0.7  f
                                                                                            
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国              11月            -0.2  u                 -0.3  u-f                  +0.8  u
 德国              11月            -0.1  p                 -0.2  r                    -0.8  p
 法国              11月            +0.5  p                 -0.2  r                    -0.6  p
 意大利            10月            -1.0  p                 持平  r                    -2.2  P 
 
 失业率                       当月(季)%               上月(季)%                             
 英国            8-10月             7.4                     7.7                             
 德国              11月             6.9  @                  6.9  @                          
 法国            第三季            10.9                    10.8  r                          
 意大利            10月            12.5  @                 12.5  @                          
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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