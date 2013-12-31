国际油市：380-cst燃料油现货升水升至近一个月高位，因预期供应吃紧

1月的燃料油供给预计将跌至两个月低点，因运费稳中有升，令贸易商难以套利。

预计1月亚洲内部的船货数额较低，尤其是来自印度MRPL公司的船货。MRPL公司年产能480万吨的常压蒸馏单元将在1月停止运营15日。

据路透Oil Analytics数据显示，MRPL是印度最大燃料油出口商，12月销售20万吨燃料油，占印度全部出口量的三分之一。(完)

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