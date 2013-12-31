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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 14:43 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌互见

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* 美元/日圆下跌0.12%，澳元/美元上涨0.35%，欧元/日圆下跌0.19%，欧元/美元下跌0.05%。

* 上证综合指数上涨0.82%，MSCI亚太地区除日本外股指上涨0.22%，日股已封关，人民币中间价报6.0969元。

* 中国审计署周一公布，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。

* 人民币有望创下两个月内最佳表现。交易人士指出，从上周五开始，受人民币中间价一路升值引导下即期亦连续突破关口，疑似干预亦撤防，显示监管层在引导市场升值

* 美元/日圆有望创下1979年以来最大年度涨幅。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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