《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌互见

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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* 美元/日圆下跌0.12%，澳元/美元上涨0.35%，欧元/日圆下跌0.19%，欧元/美元下跌0.05%。
* 上证综合指数上涨0.82%，MSCI亚太地区除日本外股指上涨0.22%，日股已封关，人民币中间价报6.0969元。
* 中国审计署周一公布，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。
* 人民币有望创下两个月内最佳表现。交易人士指出，从上周五开始，受人民币中间价一路升值引导下即期亦连续突破关口，疑似干预亦撤防，显示监管层在引导市场升值
* 美元/日圆有望创下1979年以来最大年度涨幅。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。