国际油市：布兰特原油期货今年料收平，供应忧虑与需求疲软相抵消

0629 GMT，布兰特原油 上涨0.09美元至每桶111.30美元，上日结算下跌0.97美元。美国原油 下跌0.01美元至99.28美元。

“我认为明年油市走势仍是类似的区间交投。市场会震荡，但油价将持于区间。”CMC Markets分析师Ric Spooner说。“油市明年的关键将是供应面以及全球经济成长。”

他预计布兰特原油明年区间将在90-120美元之间，美国原油将守在85-115美元区间。两者明年价差走阔的程度可能和今年差不多，但全年平均价差料为每桶5美元。

石油出口大国伊拉克国内动荡加剧、伊朗核计划与西方大国的歧见、以及利比亚在进入下半年之后供应出现中断，都为油价提供了支撑因素。

“造成油市供应前景疑虑的因素还不少，”一位与北亚贸易公司有往来的交易商说。“这将给油价构成支撑。”

这些疑虑抵销了工业化国家需求疲软前景、以及中国石油消费减缓的疑虑。 (完)

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