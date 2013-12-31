国际油市：布兰特原油期货今年料收平，供应忧虑与需求疲软相抵消

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0629 GMT，布兰特原油 上涨0.09美元至每桶111.30美元，上日结算下跌0.97美元。美国原油 下跌0.01美元至99.28美元。
“我认为明年油市走势仍是类似的区间交投。市场会震荡，但油价将持于区间。”CMC Markets分析师Ric Spooner说。“油市明年的关键将是供应面以及全球经济成长。”
他预计布兰特原油明年区间将在90-120美元之间，美国原油将守在85-115美元区间。两者明年价差走阔的程度可能和今年差不多，但全年平均价差料为每桶5美元。
石油出口大国伊拉克国内动荡加剧、伊朗核计划与西方大国的歧见、以及利比亚在进入下半年之后供应出现中断，都为油价提供了支撑因素。
“造成油市供应前景疑虑的因素还不少，”一位与北亚贸易公司有往来的交易商说。“这将给油价构成支撑。”
这些疑虑抵销了工业化国家需求疲软前景、以及中国石油消费减缓的疑虑。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。