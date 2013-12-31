澳洲矿业：铁矿石产商等待热带气旋警报解除，评估受损程度

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
根据合同，大部分铁矿石运往中国炼钢厂。
“随着热带气旋Christine向内陆移动，力拓在沿海和Pilbara西部地区的运营仍旧暂停，”公司发言人称。
必和必拓的发言人表示，要评估造成的损失还为时过早，因为港口和内陆地区仍处在红色警报状态，因此难以接近。
该地区也是澳洲两个最大的液化天然气(LNG)出口项目所在地--Woodside Petroleum 的North West Shelf和Pluto LNG工厂。
上述两个项目年产量共计逾2,000万吨，约占澳洲年出口量的85%。
根据澳洲气象局信息，Port Hedland港口、Tom Price与Paraburdoo的矿业中心均还处在红色警报中。红色警报意味着居民必须寻找避难所。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。