澳洲矿业：铁矿石产商等待热带气旋警报解除，评估受损程度

根据合同，大部分铁矿石运往中国炼钢厂。

“随着热带气旋Christine向内陆移动，力拓在沿海和Pilbara西部地区的运营仍旧暂停，”公司发言人称。

必和必拓的发言人表示，要评估造成的损失还为时过早，因为港口和内陆地区仍处在红色警报状态，因此难以接近。

该地区也是澳洲两个最大的液化天然气(LNG)出口项目所在地--Woodside Petroleum 的North West Shelf和Pluto LNG工厂。

上述两个项目年产量共计逾2,000万吨，约占澳洲年出口量的85%。

根据澳洲气象局信息，Port Hedland港口、Tom Price与Paraburdoo的矿业中心均还处在红色警报中。红色警报意味着居民必须寻找避难所。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)