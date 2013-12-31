全球金市：现货金反弹，今年恐创逾30年来最大年度跌幅

美联储决定缩减购债计划引发市场卖盘，金价在12月20日应声降至六个月低点约1,185美元。

“下一季度而言，贵金属整体仍将疲弱。尤其在第一季期间，我们可能会看到金价测试今年低位，目前已经离这些水准不远了，”GoldSilver Central Pte Ltd执行董事Brian Lan称。

“我认为接下来将测试1,088美元。美国经济料将复苏，而且目前股市看上去也很有吸引力，”他表示。

美国期金 下跌0.42%至每盎司1,198.70美元。

随着投资者撤离金市，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量下降0.37%至798.22吨，上周五为801.22吨。

在2013年最后一个交易日，实货市场交投清淡。新加坡金条较伦敦现货金价升水持平于每盎司1.50美元。香港金条较伦敦现货金升水介于1.50至高点2.00美元之间，因一些供应商用尽库存。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1199.40 3.40 +0.28 -28.37

现货银 19.45 -0.10 -0.51 -35.77

现货铂金 1359.49 3.99 +0.29 -11.43

现货钯金 709.00 3.00 +0.42 2.46

COMEX期金 1198.70 -5.10 -0.42 -28.47 12535

COMEX期银 19.47 -0.15 -0.74 -35.76 5432

汇率

欧元/美元 1.3790

美元指数 104.93

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金