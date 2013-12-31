全球金市：现货金反弹，今年恐创逾30年来最大年度跌幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美联储决定缩减购债计划引发市场卖盘，金价在12月20日应声降至六个月低点约1,185美元。
“下一季度而言，贵金属整体仍将疲弱。尤其在第一季期间，我们可能会看到金价测试今年低位，目前已经离这些水准不远了，”GoldSilver Central Pte Ltd执行董事Brian Lan称。
“我认为接下来将测试1,088美元。美国经济料将复苏，而且目前股市看上去也很有吸引力，”他表示。
美国期金 下跌0.42%至每盎司1,198.70美元。
随着投资者撤离金市，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量下降0.37%至798.22吨，上周五为801.22吨。
在2013年最后一个交易日，实货市场交投清淡。新加坡金条较伦敦现货金价升水持平于每盎司1.50美元。香港金条较伦敦现货金升水介于1.50至高点2.00美元之间，因一些供应商用尽库存。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1199.40 3.40 +0.28 -28.37
现货银 19.45 -0.10 -0.51 -35.77
现货铂金 1359.49 3.99 +0.29 -11.43
现货钯金 709.00 3.00 +0.42 2.46
COMEX期金 1198.70 -5.10 -0.42 -28.47 12535
COMEX期银 19.47 -0.15 -0.74 -35.76 5432
汇率
欧元/美元 1.3790
美元指数 104.93
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。