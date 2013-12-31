《财经洞察》“关系户”可优先配售新股，中国投行新招预示洗牌开端

* 两家主承限定在网下配售时客户优先

* 配售新股成为券商吸收客户妙招

* 投行业自主权扩大，行业洗牌或将开始

作者 林琦

路透上海12月31日 - 在中国证监会推出新股发行改革新政后，发行人和投资银行被赋予了更大的主动权，不仅新股发行时间和价格自主决定外，就连网下配售对象的确定，亦由投行说了算。新股配售将成为投行回馈老客户或吸引新客户的妙招。

五家公司周二重启已暂停一年多的新股首次公开发行（IPO），部分公司主承销商已在招股材料上白纸黑字地写明：那些与主承销商有业务合作关系或可能的申购对象，可获得更高的配售比例。若长此以往，能够经常获得优质IPO项目的投行将会获得更多大机构的青睐，这或许是国内投行业新一次洗牌的开端。

基于公平原则，以往新股网下发行全部采取同比例配售，而这次有两家IPO公司明确提出客户优先原则。例如拟登陆沪市主板的苏州纽威阀门股份有限公司，其网下配售原则中就提到，除考虑投研能力、报价、有效申购数量等常规因素外，曾经参与或拟参与主承销商中信建投的融资项目，或与主承销商有其他业务合作记录等，亦会给予一定的考量权重。

而拟在深圳创业板上市的楚天科技股份有限公司，更是明确提出，对长期客户的配售比例为对同类非长期客户配售比例的1.5倍。其中长期客户是指2011年以来参与主承销商宏源证券 主承的公开增发网下发行、定向增发以及宏源证券2012年定向增发项目并成功获得配售的投资者。

这两家公司在网下配售原则上的创新之举，无疑将为未来更多新股的主承销商提供范本。首批重启发行的约50家新股，被外界视为新股“精品”，就连大多数小散户都相信首批新股赚钱的概率很高。若中信建投和宏源证券此举近期没有引发大范围的抵制或批评，估计未来效仿者会更多。

其实，客户优先配售在市场上已是暗潮涌动。北京一家机构的投资经理就抱怨过，稍早他与某家过会公司的主承销商联络，希望将来该公司新股发行时，可参加其网下申购报价。该投行就暗示，这家机构应该成为该券商的核心客户才更有希望获得配售，例如花费数十万元购买一年研究咨询服务。

当然，新股并非稳赚，这就需要投行需要一定的市场洞察力和敏感度，来决定在网下配售新股时，是否采用客户优先原则。或许，未来知名投行一旦采取在某只新股中采取客户优先原则，就可视为该新股的“质量担保书”。

此前，就有不少投行人士抱怨国内投行只是做申请材料和跑会（与证监会沟通）的，而在关键的发行领域却是被绑得死死的，没有定价权，没有选择发行时间窗口的权利，就连配售对象也是一视同仁，一点技术含量也没有，大投行和小投行在发行期间的作用没有多少差别。

中国证监会11月底公布的关于进一步推动新股发行改革的相关意见中，引入了主承销商自主配售机制。该意见指出，网下发行部分，由主承销商在提供有效报价的投资者自主选择投资者配售。

国际上的大投行，其在IPO项目上体现的能力不仅包括材料准备及专业人才等方面，精准定价和销售网络亦是重要一环。而定价及销售网络的背后，无不需要拥有一群忠实的优质客户。而令优质客户产生业务粘性，优质新股配售将是一个重要因素。这应了一句俗语：利益可使伙伴关系更为牢固。

参与网下配售的，除了公募基金和社保基金外，还有私募基金等诸多机构投资者，这些都是中国资本市场的中坚力量。笼络住这些机构客户，国内投行未来在承揽一些难度较高的投行业务中，例如定向增发、公开增发等再融资，或是超级大盘新股发行，就会显得更有底气，这样小投行与大投行的差距未来就会慢慢地位开。

当然，从海外市场经验来看，大投行并不会包揽所有业务，一些有特色的中型投行亦可活得很滋润，例如美国派杰（Piper Jaffray)、Jefferies & Co等。因此，今后国内投行重获自主配售权后，或许会让新股的需求方开始站队，长此以往投行的特色亦可逐步显露出来。（完） (审校 张喜良)