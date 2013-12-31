金属期市：期铜持稳于四个月高位附近，铝价自两个月高位回落

上海期货交易所期铜主力3月合约 下滑0.1%，报每吨52,280元人民币。

“铜价已经有了多头行情的感觉，”大宗商品研究机构Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt说。“如果期铜在第一季上探到8,000和8,300美元水平，我不会感到意外。”

由于交易所库存下降，精炼铜供给稀缺，也给铜价提供了支撑。

不过，今年铜价依然下跌了7%。明年大量铜精矿将涌入市场，预计也有可能限制涨幅。

主要铜出口国智利表示，11月铜出口上扬7.6%，也进一步巩固了供给的局面。

铝价周一时触及近两个月高点，因消费者买盘提振交投清淡的市场。

LME三个月期铝 周二下滑0.4%，报每吨1,814美元。上日一度攀升至每吨1,839美元，为11月4日以来最高。(完)

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