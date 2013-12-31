中国外汇：9月末外债余额为8,229亿美元，较6月末增长6.6%--外管局

路透北京12月31日 - 中国国家外汇管理局周二称，中国9月末外债余额为8,229.18亿美元，比6月末增长6.6%。其中，登记外债余额为4,961.18亿美元（外债数据采集方式优化导致登记外债余额调增200.96亿美元），企业间贸易信贷余额为3,268亿美元。

国家外汇管理局公布2013年9月末中国外债数据显示，从债务期限结构看，中长期外债（剩余期限）余额为1,899.70亿美元，短期外债（剩余期限）余额为6,329.48亿美元，其中，与贸易有关的信贷占短期外债余额（剩余期限）的70.49%。

“这部分外债具有真实的进出口贸易背景，与一般外债有较大不同，且与中国对外贸易和外汇储备相比规模较小，短期外债风险基本可控。”外管局称。

外管局提到，从债务类型看，国际商业贷款余额占87.86%；外国政府贷款和国际金融组织贷款余额占12.14%。从币种结构看，美元债务占81.89%，日元债务占5.10%，欧元债务占5.66%。

2013年前三季度，中国新借入中长期外债（签约期限）401亿美元，偿还中长期外债（签约期限）本金251.87亿美元，支付利息25.92亿美元。中长期外债（签约期限）项下净流入资金123.21亿美元，同比增加65.09亿美元，增长111.99%。

今年5月外债数据特别是境内银行外债数据的采集方式由原来的手工填报改为通过接口规范直接从银行相关业务系统提取。调整后，中国外债统计口径与国际标准进一步接轨，外债数据的全面性、及时性和准确性进一步提高。（完）

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