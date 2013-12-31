版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 15:58 BJT

中国期市：工业品全年低调收官，明年价格重心或继续下移

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1403     52,280     -0.06      226,906 
         黄金(au)     1406     239.40     -1.38      169,098 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,570     -0.89    1,419,640 
         橡胶 (ru)    1405     18,140     -1.01      209,922 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,368     -0.56    1,556,822 
         豆油 (y)     1405      6,850     -1.15      835,414 
         焦炭 (j)     1405      1,458     -3.12      193,692 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,788     -1.18      616,932 
         棉花 (cf)    1405     19,345      0.86       73,520 
 中金所  沪深300(if)  1401    2,345.0      0.83       91,351 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐