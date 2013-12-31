中国期市：工业品全年低调收官，明年价格重心或继续下移

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 52,280 -0.06 226,906 黄金(au) 1406 239.40 -1.38 169,098 螺纹钢 (rb) 1405 3,570 -0.89 1,419,640 橡胶 (ru) 1405 18,140 -1.01 209,922 大商所 豆粕 (m) 1405 3,368 -0.56 1,556,822 豆油 (y) 1405 6,850 -1.15 835,414 焦炭 (j) 1405 1,458 -3.12 193,692 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,788 -1.18 616,932 棉花 (cf) 1405 19,345 0.86 73,520 中金所 沪深300(if) 1401 2,345.0 0.83 91,351 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)