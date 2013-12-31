国际油市：亚洲航煤裂解价差以高于2013年平均值作收

路透新加坡12月31日 - 亚洲柴油裂解价差周二下跌3%，跌落上日触及的六个交易日高位，报每桶17.52美元，较全年平均水平低1.4%。

相反地，亚洲航煤裂解价差则以每桶18.32美元为今年作结，较全年均值高出约3.3%，这要归功于年底来自日本的需求。日本气象厅表示，1-3月的气温大多将低于均值。

日本寒冷天气将增加电力使用量以及取暖用煤油需求。

柴油方面，今年多数时间供应充沛，这对炼厂来说是个问题，迫使部分炼厂减少运转，来应对第三季欠佳的加工利润。

台湾炼厂最近的停工有助于改变市场一些悲观看法，不过台塑石化有充裕的柴油在1月时弥补生产缺口。

但2月市况可能略吃紧，因届时日本、菲律宾、印度和泰国将有炼厂维修。

台塑石化在12月22日因技术问题将一座渣油流化催化裂解(RFCC)装置关闭至1月中。

新加坡现货交易方面，有两笔柴油成交，是周二仅有的油品交易。

Sietco向BP出售15万桶1月20-24日在新加坡装船、含硫10ppm的柴油，离岸价较新加坡报价每桶升水2.1美元。

嘉能可从道达尔购买了25万桶1月20-24日从新加坡装船、含硫500ppm的柴油，离岸价较新加坡报价每桶升水0.25美元。(完)

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