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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 16:04 BJT

《汇市简讯》欧元技术信号仍偏向逢低买入

0621GMT

* 日趋势线在1.3695处构成支撑

* 10日/21日移动均线切入位在1.3710/1.3715

* 若能升破1.3860，则将加快上涨步伐

* 仍处在1.3625下方，多头疑虑浮现。(完)

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