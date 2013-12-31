国际油市：亚洲石脑油裂解价差守在高位告别2013年，多头格局料持续

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡12月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周二报收每吨159.65美元，以较今年平均水准高出近40%的价格作别2013年，显示出石化产品需求带来的强劲支撑。
台湾台塑石化买入约15万吨2月上半月公开规格的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价升水11-13美元。
这是其九个月来支付的最高升水。
新加坡一交易商称，“石化产品需求非常强劲。”
中国和新加坡有额外的石化产品供给，不过石化厂大多仍以最大产能运行来满足买兴。
自10月以来液化石油气(LPG)缺少，迫使台塑等石化厂商提高对石脑油的依赖度。
石脑油供应减少也支撑市场，由于之前和当前的炼厂检修，印度已经减少出口。
交易商预计石脑油的多头市场会持续至少两个月。
不过汽油表现不及石脑油强劲。
亚洲汽油裂解价差今年收于每桶6.57美元，较全年平均水平低13%，因欧洲需求低迷促使交易商把西方船货送往亚洲，此前这种局面并不多见。
台塑石化关闭一座渣油流化催化裂解(RFCC)装置，帮助阻止裂解价差进一步下滑，因装置关闭导致台塑有9-12万吨原定1月发货的汽油推迟到2月。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。