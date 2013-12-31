国际油市：亚洲石脑油裂解价差守在高位告别2013年，多头格局料持续

路透新加坡12月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周二报收每吨159.65美元，以较今年平均水准高出近40%的价格作别2013年，显示出石化产品需求带来的强劲支撑。

台湾台塑石化买入约15万吨2月上半月公开规格的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价升水11-13美元。

这是其九个月来支付的最高升水。

新加坡一交易商称，“石化产品需求非常强劲。”

中国和新加坡有额外的石化产品供给，不过石化厂大多仍以最大产能运行来满足买兴。

自10月以来液化石油气(LPG)缺少，迫使台塑等石化厂商提高对石脑油的依赖度。

石脑油供应减少也支撑市场，由于之前和当前的炼厂检修，印度已经减少出口。

交易商预计石脑油的多头市场会持续至少两个月。

不过汽油表现不及石脑油强劲。

亚洲汽油裂解价差今年收于每桶6.57美元，较全年平均水平低13%，因欧洲需求低迷促使交易商把西方船货送往亚洲，此前这种局面并不多见。