中国债市：IRS以历史新高收关，全年曲线大幅上行中趋平坦

路透北京12月31日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购利率基准)一年和五年期 周二再次刷新历史新高。市场人士表示，定向正回购传闻鼓舞了市场的做多热情，IRS利率大涨；决定资金面走势的货币政策工具操作，是持续贯穿全年IRS行情的主线，全年曲线大幅上行中趋平坦。

“IRS上了，大家都在说对大行做了三天期定向正回购，外资和券商出来pay(付固息债收浮息债)，”上海一银行交易员称。

他进一步指出，今年IRS利率pay的步点要早于过去两年，全年大多数情况下，IRS曲线偏平坦，较窄的期限利差说明机构对短端利率高企尚未充分认可。

另一IRS市场资深人士则称，回顾2013年，IRS市场最大的影响因素就是资金面，时松时紧让机构无从适应，市场关注点始终在于单周公开市场是否开展逆回购操作的“猜心游戏”；另外，年内作为IRS基准的资金利率水平受干扰不少。2013年全年，IRS市场参与机构数量有所增加，但交易不似2012年活跃。

市场人士提供的数据显示，七天回购定盘利率为基准的IRS一年和五年期盘中最高分别触及5.26%和5.22%的成交利率高点。相较2012年末的报价中值3.35%和3.68%分别上行逾190和150个基点(bp)，IRS曲线平坦化。

昨日午后起市场有传言称，央行针对部分银行开展了定向正回购操作，规模约1,000亿元人民币，期限三天。但目前路透尚无法对此传言进行确认。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 5.2692/5.3667 5.1550/5.2396 5.1750/5.2613 5.1800/5.2734 5.1275/5.4113

上日 5.2025/5.3084 4.9588/5.0450 4.9817/5.0675 5.0250/5.1125 5.0284/5.3009

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变动 +0.0667/+0.0583 +0.1962/+0.1946 +0.1933/+0.1938 +0.1550/+0.1609 +0.0991/+0.1104

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。