更新版 1-台湾汇市：台币因人民币走强且外资汇入收升，惟全年贬2.71%

* 人民币带动亚洲货币走强，外资持续汇入 * 央行为有利出口商结算，罕见提早出手干预 * 周四实质交易区间看29.75-29.85 (新增交易员说法及报价) 路透台北12月31日 - 台币兑美元 周二以微幅升值封关。因人民币带动亚洲货币走强，且外资持 续汇入以及企业年底将海外盈余汇回，让台币开盘后保持升逾2角的强劲走势，惟央行为利于出口商结算，分 别于中午及尾盘出手阻升，令台币仅以小涨作收。 汇银人士指出，今日外资早盘即明显汇入，令台币实质交易价位跳升，原本还在等待合适价位出手的出口 商也加入抛汇行列，虽然有石油等进口商在29.80附近承接美元稍稍阻挡台币升势，但因买卖力道失衡，迫使 央行罕见地在早盘收市前提前出手。 “今天买美元的实在不多，只能靠老大。”一位大型银行交易员表示。 另一大型银行交易员则称，企业通常会在年底将海外盈余汇回作帐，再加上外资近日的连续汇入，让台币 在年底的最后三个交易日反弹，脱离了先前连贬13个交易日的颓势。惟台币仍较于去年封关价位29.136贬值了 2.71%。 他们认为，元旦假期过后，将观察国际美元以及人民币、韩元等的走势。在少了年底企业作帐的需求下， 台币实质价位是否升破29.800价位仍有待考验。 人民币连续第三天触及纪录高点，交易商称中国央行推高人民币以实现预先规划的全年目标。 台湾股市周二的2013年封关日微幅收低，第四季累计走高约5.35%，全年涨幅则高达约11.85%，为2009年 以来的单年最大涨幅。外资则是连四日买超共计200.74亿台币，12月在台股共计买超469.55亿台币。[TW-STX- CMN] 今日台币实质交易区间主要在29.765-29.858，上日在29.90-29.97。周四实质交易区间则看29.75-29.85 。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价微幅扩大；一个月远汇T WD1MNDFOR=尾盘报29.801/814，上日收在29.835。 本周的全球重要经济事件与数据有： 周二：美国10月标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区房价指数、12月芝加哥采购经理人指数(PM I)、 12月消费者信心指数及12月达拉斯联储服务业活动指数。 周三：主要金融市场休市一天 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12月供应管理协会(IS M)制造业指数 周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说、美国12月纽约ISM企业活动指数、美国ECRI经济 领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.950 30.030 29.765-30.030 30.030 6.93 4.56 元太外汇经纪公司 29.935 30.015 29.763-30.015 30.015 3.175 2.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/0.010 -0.010/-0.005 美元/台币六个月期 -0.140/-0.120 -0.150/-0.120 (完)