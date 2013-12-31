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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 17:25 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币因人民币走强且外资汇入收升，惟全年贬2.71%

* 人民币带动亚洲货币走强，外资持续汇入
    * 央行为有利出口商结算，罕见提早出手干预
    * 周四实质交易区间看29.75-29.85

 (新增交易员说法及报价)
    路透台北12月31日 - 台币兑美元 周二以微幅升值封关。因人民币带动亚洲货币走强，且外资持
续汇入以及企业年底将海外盈余汇回，让台币开盘后保持升逾2角的强劲走势，惟央行为利于出口商结算，分
别于中午及尾盘出手阻升，令台币仅以小涨作收。
    
    汇银人士指出，今日外资早盘即明显汇入，令台币实质交易价位跳升，原本还在等待合适价位出手的出口
商也加入抛汇行列，虽然有石油等进口商在29.80附近承接美元稍稍阻挡台币升势，但因买卖力道失衡，迫使
央行罕见地在早盘收市前提前出手。
    
     “今天买美元的实在不多，只能靠老大。”一位大型银行交易员表示。
    
    另一大型银行交易员则称，企业通常会在年底将海外盈余汇回作帐，再加上外资近日的连续汇入，让台币
在年底的最后三个交易日反弹，脱离了先前连贬13个交易日的颓势。惟台币仍较于去年封关价位29.136贬值了
2.71%。
    
    他们认为，元旦假期过后，将观察国际美元以及人民币、韩元等的走势。在少了年底企业作帐的需求下，
台币实质价位是否升破29.800价位仍有待考验。
    
    人民币连续第三天触及纪录高点，交易商称中国央行推高人民币以实现预先规划的全年目标。
        
    台湾股市周二的2013年封关日微幅收低，第四季累计走高约5.35%，全年涨幅则高达约11.85%，为2009年
以来的单年最大涨幅。外资则是连四日买超共计200.74亿台币，12月在台股共计买超469.55亿台币。[TW-STX-
CMN]   
    
    今日台币实质交易区间主要在29.765-29.858，上日在29.90-29.97。周四实质交易区间则看29.75-29.85
。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价微幅扩大；一个月远汇T
WD1MNDFOR=尾盘报29.801/814，上日收在29.835。    
    
    本周的全球重要经济事件与数据有：     
    周二：美国10月标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区房价指数、12月芝加哥采购经理人指数(PM
I)、 12月消费者信心指数及12月达拉斯联储服务业活动指数。
    周三：主要金融市场休市一天
    周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12月供应管理协会(IS
M)制造业指数
    周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说、美国12月纽约ISM企业活动指数、美国ECRI经济
领先指标。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.950    30.030   29.765-30.030   30.030     6.93    4.56
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.935    30.015   29.763-30.015   30.015    3.175    2.32
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.030/0.010        -0.010/-0.005
 美元/台币六个月期         -0.140/-0.120       -0.150/-0.120
 (完)
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