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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 16:16 BJT

新加坡经济：2013年经济增长率为3.7%--总理李显龙

路透新加坡12月31日 - 新加坡总理李显龙周二表示，2013年该国经济增长3.7%，他并重申政府预估2014年经济增长率介于2.0-4.0%。

“经济表现良好。2013年经济增长了3.7%，优于起初预期，”李显龙在新年致辞中称。

这符合11月官方公布的经济增长预估在3.5-4.0%的范围。

政府将于1月2日公布第四季国内生产总值(GDP)初值。

2012年新加坡经济增长了1.3%。(完)

(编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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