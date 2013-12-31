路透基点：远东建设寻求60亿台币五年期贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月31日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，远东建设正在筹集60亿台币五年期贷款。
台湾合作金库是牵头行兼簿记行。
该笔融资案分为AB两部分：A部分36亿台币，用于借款人2009年12月签署的42亿台币七年期贷款的再融资；B部分24亿台币，用于投资。
两部分利率均为较一年期邮政储蓄利率加码80个基点，税前保底利率设在1.6%。
银行受邀以三个层次参贷：承贷12亿台币或以上的银行，有15个基点的前端费并获得牵头行头衔；承贷8-11亿台币的银行，有10个基点的费率；承贷4-7.99亿台币的银行，有5个基点的费率。
如果A或B部分贷款提取比例低于80%，则还有15个基点的承诺费。
本案还有两年的延期选择权和10个基点的延期费。
A部分贷款有宽限期，分10期每半年不等额偿还：3%(第1-6期), 4%(第7-9期)和70%(第10期)。
B部分贷款有两年宽限期，分七期每半年不等额偿还：5%(第1-6期)和70%(第7期)。
本案由借款人主席担保，并以土地和一栋商业楼宇为抵押。
回复期截至1月10日。(完)
(编译 艾茂林; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。