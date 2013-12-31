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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 16:33 BJT

路透基点：远东建设寻求60亿台币五年期贷款--RLPC

路透香港12月31日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，远东建设正在筹集60亿台币五年期贷款。

台湾合作金库是牵头行兼簿记行。

该笔融资案分为AB两部分：A部分36亿台币，用于借款人2009年12月签署的42亿台币七年期贷款的再融资；B部分24亿台币，用于投资。

两部分利率均为较一年期邮政储蓄利率加码80个基点，税前保底利率设在1.6%。

银行受邀以三个层次参贷：承贷12亿台币或以上的银行，有15个基点的前端费并获得牵头行头衔；承贷8-11亿台币的银行，有10个基点的费率；承贷4-7.99亿台币的银行，有5个基点的费率。

如果A或B部分贷款提取比例低于80%，则还有15个基点的承诺费。

本案还有两年的延期选择权和10个基点的延期费。

A部分贷款有宽限期，分10期每半年不等额偿还：3%(第1-6期), 4%(第7-9期)和70%(第10期)。

B部分贷款有两年宽限期，分七期每半年不等额偿还：5%(第1-6期)和70%(第7期)。

本案由借款人主席担保，并以土地和一栋商业楼宇为抵押。

回复期截至1月10日。(完)

(编译 艾茂林; 审校 隋芬)
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