中国社会：东部地区发展与民生指数持续领先，京沪津位居前三

路透北京12月31日 - 中国国家统计局周二公布2012年地区发展与民生指数(DLI)显示， 东中西和东北四大地区DLI指数均稳步提升，其中东部区域持续领先，北京、上海和天津三 个直辖市位列前三名。 统计局网站刊登的新闻稿显示，2012年东部地区DLI提升至71.57，中部和西部地区分别 为60.35和58.22，东北地区为62.04。 全国范围来看，北京DLI指数为90.18，排在第一位，上海和天津分别为85.53和78.65， 位列第二和第三位。 指数高于70的还包括江苏、浙江和广东，分别为77.02、75.43和72.85，其余省份大多 在50-60之间。 中国统计学会副会长鲜祖德对DLI指数进行解读后称，从2000-2012年四大区域发展与民 生指数年均增长看，西部地区最快，为4.54%；中部地区次之，为4.20%；东部地区和东北地 区分别为3.68%和3.66%。 中国官员政绩考核正朝着淡化GDP的方向迈进。12月初中组部下发“关于改进地方党政 领导班子和领导干部政绩考核工作的通知”，规定不能仅仅把地区生产总值(GDP)及增长率 作为政绩评价的主要指标，未来将加大资源消耗、环境保护、教育文化、社会保障和人民健 康状况等的考核。 由中国统计学会和国家统计局统计科学研究所编纂的发展与民生指数评价指标体系，包 括经济发展、民生改善、社会发展、生态建设、科技创新和公众评价（公众评价暂未开展） 等六大方面，共42项指标。 以下为2012年、2011年、2006年和2000年时各地区DLI详细数据(%)： 东部 中部 西部 东北 2012年 71.57 60.35 58.22 62.04 2011年 69.38 58.04 55.43 60.03 2006年 56.90 45.54 42.10 48.68 2000年 46.39 36.85 34.18 40.32(完) 欲览详情，请点击国家统计局网站 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)