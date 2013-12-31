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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 16:47 BJT

新兴汇市：台币触近两周高位，印尼卢比创下13年来最差年度表现

亚洲 当日 今年以来 2012年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

坡元 1.2642 1.2675 +0.26 -3.35 1.2219

台币 29.950 30.030 +0.27 -2.72 29.136

印尼卢比 12170.00 12200.00 +0.25 -20.87 9630.00

印度卢比 61.82 61.91 +0.15 -11.04 54.99

马币 3.2780 3.2945 +0.50 -6.71 3.0580

人民币 6.0529 6.0618 +0.15 +2.93 6.2303

(完)

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