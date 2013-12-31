更新版 2-中国汇市：人民币即期连三日收创新高，全年升值近3%短线料持稳

* 人民币即期连三日收创新高，全年升值近3% * 人民币中间价突破6.10整数关口，刷新纪录高位 * 午盘疑似干预再次出手，料监管层有意守住6.05关口 * 明年升值动力犹在，但幅度料比今年放缓 (新增收盘报价和更多评论) 路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期 周二连续第三日收创历史新高，一 举突破6.06元大关，盘中一度大涨逾百点子；2013年全年升值幅度则高达2.91%，较去年的1 %明显加速。 今日人民币中间价连续第四日上行，报6.0969元突破6.10元整数关口，亦刷新历史高点 。交易人士指出，从上周五开始，受人民币中间价一路升值引导，即期亦连续突破关口，显 示监管层在引导市场升值，不过短线汇价料在6.05元附近持稳。 今天是2013年的最后一个交易日，市场波动还是比较大，全天波动幅度达84个点子，午 盘后随着即期逼近6.05关口，疑似干预的购汇盘再次出手，使得即期涨幅收窄。 “最后一天，感觉（监管层）还是想稳定一点，下午有一定的干预，其他购汇也出来不 少。”一外资行交易员称。 对于明年的走势，交易员们指出，自上周五启动的新一轮升值势头或许已经接近尾声， 明年初料在6.05附近维稳一段时间，但从市场看人民币升值的动力犹在。 不容忽视的是随着境内美元价位下行，购汇盘亦较之前增加，且国内外不确定因素很多 ，料明年整体升值幅度将远不如今年。 全球汇市，美元兑日圆周二守在五年高点附近，2013年有望累计上涨近21%。日本央行 为振兴经济而出台的刺激措施料将继续推动日圆在2014年全面走软。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ， 以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0539 6.0618 0.13% 中间价 6.0969 6.1024 0.09% 成交额 146亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.76% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 84 6.0506 6.0590 2013年来即期升贬值幅度 2.91% 1年期美元/人民币掉期升水< 450 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :10 1年期NDF 6.1218/52 6.1300 CNH即期 6.0565/90 6.0660 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) (发稿 丁琦/李文科；审校 林高丽/张喜良)