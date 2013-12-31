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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 17:30 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期连三日收创新高，全年升值近3%短线料持稳

* 人民币即期连三日收创新高，全年升值近3%
    * 人民币中间价突破6.10整数关口，刷新纪录高位
    * 午盘疑似干预再次出手，料监管层有意守住6.05关口
    * 明年升值动力犹在，但幅度料比今年放缓

 (新增收盘报价和更多评论)
    路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期 周二连续第三日收创历史新高，一
举突破6.06元大关，盘中一度大涨逾百点子；2013年全年升值幅度则高达2.91%，较去年的1
%明显加速。

    今日人民币中间价连续第四日上行，报6.0969元突破6.10元整数关口，亦刷新历史高点
。交易人士指出，从上周五开始，受人民币中间价一路升值引导，即期亦连续突破关口，显
示监管层在引导市场升值，不过短线汇价料在6.05元附近持稳。
    
    今天是2013年的最后一个交易日，市场波动还是比较大，全天波动幅度达84个点子，午
盘后随着即期逼近6.05关口，疑似干预的购汇盘再次出手，使得即期涨幅收窄。
    
    “最后一天，感觉（监管层）还是想稳定一点，下午有一定的干预，其他购汇也出来不
少。”一外资行交易员称。
    
    对于明年的走势，交易员们指出，自上周五启动的新一轮升值势头或许已经接近尾声，
明年初料在6.05附近维稳一段时间，但从市场看人民币升值的动力犹在。
    
    不容忽视的是随着境内美元价位下行，购汇盘亦较之前增加，且国内外不确定因素很多
，料明年整体升值幅度将远不如今年。

    全球汇市，美元兑日圆周二守在五年高点附近，2013年有望累计上涨近21%。日本央行
为振兴经济而出台的刺激措施料将继续推动日圆在2014年全面走软。    
   
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，
 以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                       
 在岸市场人民币兑美元              今日             上日        升贬
    即期成交价格                  6.0539           6.0618      0.13%
          中间价                  6.0969           6.1024      0.09%
    成交额                       146亿美元                        
                                                                  
  日内相对于中间价最大波幅   0.76% (上限±1%)       日高        日低
        日内波动幅度(pips)          84             6.0506      6.0590
    2013年来即期升贬值幅度         2.91%                               
 1年期美元/人民币掉期升水<          450                           
               CNY1Y=CFXS>                                   
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17         今日             上日          
 :10                                                         
     1年期NDF                    6.1218/52         6.1300         
             CNH即期             6.0565/90         6.0660         
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

 (发稿 丁琦/李文科；审校 林高丽/张喜良)
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