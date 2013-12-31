中国债市：现券波动甚微，年底收官日交易兴趣寥寥

路透上海12月31日 - 中国银行间债市周二现券收益率波动甚微。市场人士指出，年底最后一个交易日，债市成交寥寥，多数机构都忙于进行年底结算，交易兴趣不大。

“都等着年终结算呢。”上海一银行交易员称，这几天现券市场都比较平静，不过，债市整体还是偏弱，未来收益率往上的概率较大，因为春节临近，资金面担忧还是存在的。

中国银行间市场主要回购加权利率 周二均上涨。七天品种因能跨越下月初的例行准备金调整日而明显反弹，而隔夜品种供给稍显紧张，因年内收官日银行普遍以保证自身头寸充足为上，融出资金普遍谨慎。

另一银行交易员表示，“机构忙着各种算账，各种报告，交易差不多都歇着了，倒是IRS相对活跃一些，主要是资金面意外收紧，至少没有预期的那么宽松”。

央行公开市场2013年最终以周二的零操作收官。市场人士认为，资金面从前期紧张中已获缓解，总量调控的思路下投放短期流动性的必要性下降，所以今日逆回购暂停也属预期之中。不过他们指出，步入明年1月，存款准备金补缴等扰动因素纷至沓来，届时资金面或再现波动，不排除央行重启逆回购以稳定市场心态。

剩余期限约6.8年的国债130020券 最新双边报价对应收益率4.6300%/4.5297%，上日为4.6000%/4.5200%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1954 5.4030

上日 3.1790 4.9287

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2567/4.2067

国债参考率报价 4.1344/4.0856

金融债参考率报价 5.3622/5.3111(完)

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