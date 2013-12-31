中国债市：现券波动甚微，年底收官日交易兴趣寥寥

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月31日 - 中国银行间债市周二现券收益率波动甚微。市场人士指出，年底最后一个交易日，债市成交寥寥，多数机构都忙于进行年底结算，交易兴趣不大。
“都等着年终结算呢。”上海一银行交易员称，这几天现券市场都比较平静，不过，债市整体还是偏弱，未来收益率往上的概率较大，因为春节临近，资金面担忧还是存在的。
中国银行间市场主要回购加权利率 周二均上涨。七天品种因能跨越下月初的例行准备金调整日而明显反弹，而隔夜品种供给稍显紧张，因年内收官日银行普遍以保证自身头寸充足为上，融出资金普遍谨慎。
另一银行交易员表示，“机构忙着各种算账，各种报告，交易差不多都歇着了，倒是IRS相对活跃一些，主要是资金面意外收紧，至少没有预期的那么宽松”。
央行公开市场2013年最终以周二的零操作收官。市场人士认为，资金面从前期紧张中已获缓解，总量调控的思路下投放短期流动性的必要性下降，所以今日逆回购暂停也属预期之中。不过他们指出，步入明年1月，存款准备金补缴等扰动因素纷至沓来，届时资金面或再现波动，不排除央行重启逆回购以稳定市场心态。
剩余期限约6.8年的国债130020券 最新双边报价对应收益率4.6300%/4.5297%，上日为4.6000%/4.5200%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 3.1954 5.4030
上日 3.1790 4.9287
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.2567/4.2067
国债参考率报价 4.1344/4.0856
金融债参考率报价 5.3622/5.3111(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。