更新版 1-中国货币市场：主要回购利率均上涨，今年收官日银行保头寸资金供给稍紧

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路透上海12月31日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周二均上涨。七天品种因能跨越下月初的例行准备金调整日而明显反弹，而隔夜品种供给亦稍显紧张，因年内收官日银行普遍以保证自身头寸充足为上，融出资金普遍谨慎。

交易员认为，年末结算，在存款变化存在不确定性的情况下，银行预留头寸规模普遍会高于平日。

他们并称，公开市场七天逆回购再次暂停虽在预料之内，但有关定向正回购传闻对市场心态难免有负面影响；而新股IPO重启可能会增加流动性的短期扰动因素，但初期因尚无大盘股发行，整体影响料有限。

“年末最后一天，银行头寸波动也比较大，”华北一银行交易员称，不过问题应该不大。

“上午资金有点紧，听说有定向正回购，大行就一早出了一些，后来就不出了，有些股份制(银行)还在借，”华东一银行交易员表示，

她谈到，最后一个交易日，年末揽储可能导致银行的存款波动较为剧烈，面对这一不确定性，银行都倾向于保持相对安全的头寸。

昨日午后起市场有传言称，央行针对部分银行开展了定向正回购操作，规模约1,000亿元，期限三天。但目前路透尚无法对此传言进行确认。

货币市场前台交易系统昨日公告称，根据人民银行支付结算司通知，为了做好年终结算工作，昨日系统收盘时间延迟到晚上6点半，今日延时到晚上9点。

上海一银行交易员亦表示，年内最后一个交易日面临年终结算，机构心态都相对保守，“最后一天保险一些，备付率高点，早点收账。”

华中一银行交易员则指出，今天可能出钱银行对质押品有所要求，要求为利率债，所以一些券商、基金不是很好借钱。

中国央行公开市场2013年最终以周二的零操作收官。市场人士认为，资金面从前期紧张中已获缓解，总量调控的思路下投放短期流动性的必要性下降，所以今日逆回购暂停也属预期之中。

前述华东的银行交易员并认为，新股IPO重启对短期资金面会有一定的扰动，但“一开始（IPO规模）也不大，只是（影响资金面）短期的因素，不是主要的因素。”

中国证监会发行部、创业板部周一共向五家已过会企业发放了发行批文。而这五家企业随即启动IPO程序，周二纷纷刊登招股意向书，计划在1月中旬前后进行网上网下申购。［ID:nL3S0K92M2]

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间17:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1976 3.1790 +1.86

七天 5.4030 4.9287 +47.43

14天 6.2018 6.0937 +10.81

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3750 7.1600 -0,578.50

七天 3.3100 6.8350 -352.50

14天 4.5450 5.7650 -122.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1800 3.2400 -6.00

七天 5.2500 4.8600 +39.00

14天 6.0000 5.8500 +15.00

Shibor

其中:隔夜 3.1480 3.2050 -5.70

七天 5.2500 4.8410 +40.90

三个月 5.5565 5.5530 +0.35