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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月31日

路透伦敦12月31日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           366,425          -1,025
    锡             9,685            -310
    铅           214,450            -500
    锌           933,475         +44,875
    铝         5,458,075          -6,625
    镍           261,636            +336
    铝合金        56,440            持平
    NASAAC        84,860            -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据           库存分布                品种      库存数据             库存分布
 铜     MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅        MPB-STOCKS         <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡        MSN-STOCKS         <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金    MAA-STOCKS         <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS         <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 李婷仪 审校 田建华)
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