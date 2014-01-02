《中国四季度信用债评级调整一览表》--1月2日

路透上海1月2日 - 中国信用债市场自上周四以来，有三家发行人涉及主体或债项评级下调，两家发行人则是上调。政府支持力度差异导致债券跟踪评级的表现也不同，比如厦门国贸控股因当地国资委拟注入新资产，债项和主体评级均上调；而江西和济投资公司，则因政府的土地使用权拟注入增信措施未落实等原因，债项评级遭到下调。

政府的支持力度对信用债的评级及估值均有重要影响，审计署关于全国政府性债务审计结果近日最终公布，由于部分债券债务并没有包括在审计结果中，这些债券的兑付风险将明显加大，并对城投债市场产生调整压力。

以下为2013年10月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段为上周四至本周三。公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *12月31日 浦东建设 AA+ AA A-1 A-1 稳定 稳定 13浦路桥CP001 无担保

*12月26日 中国二重 AA- AA AA AA+ 降级 稳定 08二重债 第三方担保

重装 观察 （中国二重集团） *12月26日 中国二重 AA AA+ AA AA+ 降级 稳定 12二重集MTN1 无担保

集团 观察 *12月26日 江西和济 AA- AA- AA- AA 稳定 稳定 12赣和济债 无担保

投资 *12月25日 厦门国贸 AA+ AA AA+ AA 稳定 稳定 13厦国贸MTN1 无担保

控股 12月23日 鄂州城投 AA AA- AA AA 稳定 稳定 12鄂州城投债 无担保

12月23日 上海同捷 B A- AA+ AA+ 负面 负面 11杨浦SMECN1 第三方担保

（联合发行人） （中投保公司） 12月20日 万华实业 AA+ AA AA+ AA 稳定 稳定 09万华MTN1 无担保

12月20日 江苏裕廊 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13裕廊化工CP001 无担保

化工 12月20日 浙江手工业 AA AA- A-1 A-1 稳定 正面 13浙手工CP001 无担保

合作社 12月13日 四川恒鼎实业A+ AA- A-1 A-1 稳定 稳定 12川恒鼎CP002 无担保

12月12日 江苏阳光集团AA AA AA AA 稳定 负面 13阳光MTN1 无担保

12月6日 重庆渝富资产AAA AAA AAA AA+ 稳定 稳定 13渝富MTN001 无担保

管理集团 12月5日 浦东2011第一 AA+ AA 11浦东SMECN1 第三方担保

期集合票据 （上海再担保公司） 11月22日 大连融强 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12融强债 抵押担保

投资公司 （海域使用权） 11月22日 山东微山湖 AA AA AA+ AA+ 负面 稳定 13微矿集团债 抵押担保

矿业集团 （土地使用权） 11月19日 宁德国投 AA AA- AA AA 稳定 稳定 10宁德国投债 无担保

11月19日 万达集团 AA AA- A-1 A-1 稳定 正面 13万达CP001 无担保

11月19日 北京粮食 AA+ AA A-1 A-1 稳定 稳定 13京粮CP001 无担保

集团 11月15日 昆明制药 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13昆明制药CP001 无担保

11月15日 南京新百 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13南京新百CP001 无担保

11月11日 如皋交通 AA AA- AA AA- 稳定 稳定 11皋交投债 无担保

投资发展公司 11月11日 自贡高新 AA AA- AA+ AA+ 稳定 稳定 13自贡高新债 抵押担保

投资公司 （土地使用权） 11月5日 中电投宁夏 AA+ AA+ A-1 A-1 稳定 负面 13青铜峡CP001 无担保

青铜峡集团 10月24日 华海药业 AA- AA- A-1 A-1 正面 稳定 13华海药业CP001 无担保

10月24日 张家界经济 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12张家界经投债 抵押担保

发展投资集团 （土地使用权） 10月22日 万正投资 A+ AA- AA AA 负面 负面 13万正债 第三方担保

集团 （东胜城投） 10月17日 江苏金桥 AA AA- AA+ AA+ 稳定 稳定 13金桥盐化债 第三方担保

盐化集团 （江苏再担保公司） 10月17日 云南祥鹏 AA AA AA AA 负面 稳定 12祥鹏航空债 第三方担保

航空公司 （海航航空控股） 10月8日 山水水泥 AA+ AA AA+ AA 稳定 稳定 11山水MTN1 无担保

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中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行2011年的最新披露，目前评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

10月22日，上海同捷科技股份有限公司公告，因公司现金流较为紧张，无法按照规定于2013年10月21日，将应付上海杨浦中小企业2011年第一期票据款项存入偿债专户，若无法按时足额偿付，将由中国投资担保公司代偿。

11月12日，受钢贸行业风险暴露，中国投融资担保有限公司发生较大规模代偿款，联合资信将中投保列入信用评级观察名单。

11月19日，中诚信国际将中投保评级展望由正面调整为稳定，有效期为一年。

11月27日，针对中石化东黄输油管道泄露爆炸事件，联合资信发布关注公告。

12月4日，联合资信将安信证券撤出信用评级观察名单，此前10月份，因安信证券大股东将其股权转让，联合资信将其列入观察名单。

12月6日，中诚信公告维持13宁德SMECN11003债项等级，该中小企业集合票据虽然发行人之一股权产生纠纷，但中债信用增进投资公司12月5日公告表示，将按照约定，承担信用增进责任。

12月12日，媒体报导吉林信托给其投资者发布公告，吉信松花江77号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划，因实际借款人山西联盛能源未能及时偿还信托资金，涉及兑付危机。目前山西联盛正向法院申请重整，涉及金融机构借款金额可能高达300亿。

12月25日，深交所对湘鄂情 公司实施临时停牌，因公共媒体的报导可能对其股票及债券的价格产生重大影响。近日媒体报导公司财务数据可能涉嫌造假。此前该公司因评级下调等因素，债券价格曾经从超过100元，跌至80元附近。

12月27日，梅花生物科技集团公司因子公司车间发生爆燃安全事故，中诚信公告称将密切关注事故的调查进展以及对公司主体信用等级和存续中票信用等级的影响。(完)