更新版 1-台湾货币市场：年末最后一日拆借利率稍扬，国库券意外不足额发行

* 年底最后一日短期拆借利率稍扬

* 整体而言资金分配不均但尚称平稳

* 91天国库券意外不足额发行，因外银嫌作业复杂 (新增国库券标售结果及更新拆款数据)

记者 高洁如

路透台北12月31日 - 台湾银行间短率周二稍有上扬压力。年末最后一个交易日，由于多数银行不能跨月拆出，市场资金分配不均，短期拆款利率稍稍扬升，惟幅度不大，整体而言资金尚称平稳。

资金调拨人士指出，今日除了少数公营银行外，多数银行不做跨月拆出，若仍有资金需求只能转向这些公营银行，资金分配并不平均，短期拆款利率因此略微上扬。只不过，因应年底需求，各银行多已在先前已做好资金调配，整体而言今日拆借需求并不算高，算是平稳度过年末最后一日。

“大家调的都差不多了，今天资金还算平稳，量也还好，”一位大型银行资金调度人士说。

也有一家本地银行交易员表示，今日仍有拆入需求，随着可拆出银行的减少，隔夜拆借利率稍稍扬升，但并不明显。

台湾央行今日中午标售91天期国库券意外不足额发行，决标贴现率为0.58%，也明显高于市场预期的0.39-0.40%。

一位外资银行资金调度人士表示，央行在年底最后一日标售国库券，发行却在年后，涉及外资银年底的关帐问题，许多银行不愿在此时处理跨年的复杂帐户流程问题，加上预期91天期国库券报酬率应不高，而选择不参与或只有少量参与。

但市场人士认为，由于本期国库券正巧于年底最后一日发行，对月底调度谨慎的市场亦造成困扰，此次发行利率应不具代表性，属意外的成分居多，加上央行在第四季理监事会并未做出任何意外的声明，将续观察后续国库券标售情形以确认利率曲线走势。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.440%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.445%，上日则为0.380-0.450%。

**短票成交区间不变**

短票市场方面，票券商指出，年末虽然银行的资金倾向少承做短票，但企业持有的短票可做约当现金，因此今日企业法人的资金相当充裕，支应短票市场的需求无虞。

至于一般的金融机构，一位资深票券商交易员则表示，早已在先前已先议定了短票交易，今日调度相当平稳顺利。

今日票券商与银行间跨年天期交投主要落在0.61-0.63%。与上日大致相似。

台湾央行今日共发行1,599.75亿台币存单，相较存单到期1,597.70亿台币，存单发行余额增2.05亿。

本周央行存单到期总额为1兆5,183.45亿台币，本周余日存单落点分别为周四4,507.1亿及周五5,143.85亿。另外，周四将发行203.5亿台币91天期国库券。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为218亿台币，累计超额准备为827亿，加计前期1%的超额准备为1,630亿台币。

**RP利率持平低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周二持于低位。证券商RP交易员表示，年底资金情势平稳，RP利率维持在既有区间不变，随着下月初资金回流将令RP利率有机会微降。

市场人士指出，年底资金紧缩效应并不明显，下月初投信端资金料将回笼，市场预期资金流动性将大幅提高，已有券商预告下月初将同步微降公债及公司债RP利率。

“有投信预告1月2日钱会很多。”一位证券商交易员称。

另有大型票券商表示，今日为年底最后一个交易日，仍有跨年资金流动性的问题，因此区间高位仍维持在年底的既有水准，下月初资金态势将回归宽松，区间高位将稍有回落。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.57-0.58%，极短天期成交在0.56%，同于上日；一个月公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，和上日大致相同。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.54%，大致持平上日，周四(1月2日)逢月初区间高位将回落到0.53%；约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.58%，也大致同上日，周四区间高位亦将回落到0.55%。