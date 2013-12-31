中国央行：信贷资产证券化发起机构需保留不低于5%的基础资产信用风险

路透北京12月31日 - 中国央行周二称，信贷资产证券化发起机构需保留一定比例的基础资产信用风险，该比例不得低于5%。同时，要持有由其发起资产证券化产品的一定比例，该比例不得低于该单证券化产品全部发行规模的5%。

央行与银监会共同发布的公告称，信贷资产证券化发起机构，持有最低档次资产支持证券的比例不得低于该档次资产支持证券发行规模的5%。若持有除最低档次之外的资产支持证券，各档次证券均应持有，且应以占各档次证券发行规模的相同比例持有。

“持有期限不低于各档次资产支持证券存续期限。”刊登在中国央行网站的公告称。

中国央行称，本公告自发布之日起施行。前期试点过程中已经发布的信贷资产证券化有关政策规定中的具体条款有与本公告不一致的，在扩大试点阶段按本公告有关规定执行。

中国央行并表示，信贷资产证券化发起机构应进一步加强和完善信贷资产证券化业务管理，严格做好信贷资产证券化风险自留工作。相关部门将继续深入研究资产证券化风险自留豁免条件以及商业银行持有最低档次资产支持证券的风险权重等问题，不断完善信贷资产证券化发起机构风险自留制度。