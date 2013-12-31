版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 17:51 BJT

《全球汇市》欧元年度表现料最佳，美元兑日圆料创34年来最大年涨幅

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3768 1.3803 -0.25 +4.35 1.3194

美元/日圆 105.00 105.15 -0.14 +21.05 86.74

欧元/日圆 144.57 145.12 -0.38 +26.32 114.45

美元/瑞郎 0.8905 0.8878 +0.30 -2.73 0.9155

英镑/美元 1.6540 1.6500 +0.24 +1.78 1.6251

美元/加元 1.0642 1.0645 -0.03 +7.27 0.9921

澳元/美元 0.8915 0.8903 +0.13 -14.22 1.0393

新西兰元/美元 0.8211 0.8201 +0.12 -0.87 0.8283

欧元/瑞郎 1.2261 1.2252 +0.07 +1.54 1.2075

欧元/英镑 0.8323 0.8363 -0.48 +2.58 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.8300 8.8660 -0.41 +2.94 8.5777

美元/挪威克朗 6.0772 6.0678 +0.15 +9.24 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐