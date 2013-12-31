《全球汇市》欧元年度表现料最佳，美元兑日圆料创34年来最大年涨幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3768 1.3803 -0.25 +4.35 1.3194
美元/日圆 105.00 105.15 -0.14 +21.05 86.74
欧元/日圆 144.57 145.12 -0.38 +26.32 114.45
美元/瑞郎 0.8905 0.8878 +0.30 -2.73 0.9155
英镑/美元 1.6540 1.6500 +0.24 +1.78 1.6251
美元/加元 1.0642 1.0645 -0.03 +7.27 0.9921
澳元/美元 0.8915 0.8903 +0.13 -14.22 1.0393
新西兰元/美元 0.8211 0.8201 +0.12 -0.87 0.8283
欧元/瑞郎 1.2261 1.2252 +0.07 +1.54 1.2075
欧元/英镑 0.8323 0.8363 -0.48 +2.58 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.8300 8.8660 -0.41 +2.94 8.5777
美元/挪威克朗 6.0772 6.0678 +0.15 +9.24 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。