CNH动态：离岸人民币即期年尾创新高，全年升幅在新兴亚币中最亮眼

路透香港12月31日 - 新兴亚币整体表现强劲，但多数在2013年收低。唯有人民币连续第四年上涨，可谓亚洲货币中表现最为亮眼，离岸人民币兑美元即期全年上涨已达2.75%。

人民币兑美元中间价 周二创出历史新高。在这气势如虹牵引下，香港离岸人民币即期年末创下自离岸即期推出以来的最高价。人民币兑美元12个月无本金交割远期汇率亦升至6.1218元，今年升幅扩大至3.3%。

“今天在岸和离岸即期都创出了历史新高，但看起来有些年底前获利了结，在岸即期和离岸即期这几天始终是倒挂，短期看人民币升值趋势还是挺坚挺，感觉是中国央行在引导市场升值。”一位外资行交易员称，“这是央行推高人民币来实现预先的全年目标吧。”

本地时间下午5:26，离岸人民币 报6.0572，上日尾盘在6.0670，小涨0.16%。在岸人民币收在6.0539，离岸与在岸价差缩窄至-33个点子，昨日价差则在-62个点子。

在岸人民币兑美元即期 周二连续第三日收创历史新高，一举突破6.06元大关，盘中一度大涨逾百点子；2013年全年升值幅度则高达2.91%，较去年的1%明显加速。

“美元卖压依然沉重，预计明年在岸和离岸即期还是会继续升值，预计下方支撑位在6.0650/700间。”上述交易员称。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1218，升0.13%，昨日收盘价为6.1300。

离岸人民币兑美元一年期远汇 报6.1027/67，较上日尾盘的6.1152亦走升。

台币周二触及近两周高位，新兴亚币整体表现强劲，但多数在2013年收低。其中印尼卢比录得13年来最大降幅，因美国联邦储备理事会(美联储, FED)计划缩减刺激举措。

根据汤森路透数据，印尼卢比和印度卢比 今年领跌新兴亚币。

欧元兑美元今年已经累计上涨4.6%，有望录得2007年以来最大年度涨幅。美元兑日圆周二守在五年高点附近，2013年有望累计上涨近21%。日本央行为振兴经济而出台的刺激措施料将继续推动日圆在2014年全面走软。（完）

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