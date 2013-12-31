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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 18:00 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月31日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*怀化城市       3       10  2014/1/2簿记建档 上限8.99%     AA   2014/1/3-1/9     国信证券   
建设投资      (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金) 
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大丰城建国资    5       7   12/27簿记建档     8.50%        AA   12/30-2014/1/2 华泰联合证券   
经营公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司担保)              
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格尔木投资     14       7   12/27簿记建档     8.70%        AA-  12/30-2014/1/7摩根士丹利华鑫证券
   
控股公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)                 国开证券
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赣州开发区      5       6   12/30簿记建档    *8.15%      AA    12/31-2014/1/7 国信证券   
建设投资集团  (第3-6年末每年偿还25%本金/以土地使用权抵押担保)  
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宁海县城市     4       7   12/31簿记建档    上限8.00%      AA   2014/1/2-1/7 摩根士丹利华鑫证券 
  
建设投资      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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海西州         10       7   12/31簿记建档   上限8.60%      AA   2014/1/2-1/7 摩根士丹利华鑫证券 
  
发展投资      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
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