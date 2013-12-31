《图表新闻》2013年美股日股投资回报居前，黄金垫底

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦12月31日 - 美国股市高居2013年投资收益榜首位，标普500指数 有望录得1997年以来最好年度成绩。
自1月以来，标普500指数按照总回报计算上扬31.5%，投资者看好美国经济复苏加速，使美国联邦储备理事会(美联储/FED)得以缩减货币刺激措施而不致打乱经济成长。
日本股市表现紧追在后，按美元计算，日经指数 总回报收益31.2%。欲查看全球资产的表现情况，请点选下图(link.reuters.com/hac65v)。
黄金 表现最差，今年迄今下跌28.6%。黄金被普遍视为避险资产，受风险人气转好和市场预期美元走高影响，金价备受打压。黄金料将创下1981年以来最大年度跌幅。
新兴市场表现糟糕，市场担心美联储减码刺激措施将切断资本流入新兴经济体，而新兴经济体先前因这些廉价资金而受益最大。
新兴市场本币债券是2013年表现第二差资产，下跌近9%，而强势货币债券 下滑6.6%。
MSCI明晟新兴市场股指 2013年也料将收跌，全年总回报为负2.3%。
由于新兴市场需求疲软以及中国经济增长放缓，大宗商品受到打压。路透/Jefferies CRB大宗商品指数 今年迄今下挫4.2%。
新兴市场2013年股市表现(link.reuters.com/weh36s)
前沿市场2013年表现(link.reuters.com/zyh97s)
各地区股市表现(link.reuters.com/pur42v)
行业类股表现(link.reuters.com/tac42v)(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。