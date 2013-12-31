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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 18:53 BJT

《图表新闻》2013年美股日股投资回报居前，黄金垫底

路透伦敦12月31日 - 美国股市高居2013年投资收益榜首位，标普500指数 有望录得1997年以来最好年度成绩。

自1月以来，标普500指数按照总回报计算上扬31.5%，投资者看好美国经济复苏加速，使美国联邦储备理事会(美联储/FED)得以缩减货币刺激措施而不致打乱经济成长。

日本股市表现紧追在后，按美元计算，日经指数 总回报收益31.2%。欲查看全球资产的表现情况，请点选下图(link.reuters.com/hac65v)。

黄金 表现最差，今年迄今下跌28.6%。黄金被普遍视为避险资产，受风险人气转好和市场预期美元走高影响，金价备受打压。黄金料将创下1981年以来最大年度跌幅。

新兴市场表现糟糕，市场担心美联储减码刺激措施将切断资本流入新兴经济体，而新兴经济体先前因这些廉价资金而受益最大。

新兴市场本币债券是2013年表现第二差资产，下跌近9%，而强势货币债券 下滑6.6%。

MSCI明晟新兴市场股指 2013年也料将收跌，全年总回报为负2.3%。

由于新兴市场需求疲软以及中国经济增长放缓，大宗商品受到打压。路透/Jefferies CRB大宗商品指数 今年迄今下挫4.2%。

新兴市场2013年股市表现(link.reuters.com/weh36s)

前沿市场2013年表现(link.reuters.com/zyh97s)

各地区股市表现(link.reuters.com/pur42v)

行业类股表现(link.reuters.com/tac42v)(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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