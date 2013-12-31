更新版 1-中国央行：信贷资产证券化发起人需保留不低于5%的基础资产信用风险

* 发起机构持有比例不得低于该产品全部发行规模的5%

* 新要求将为发行行释放更多监管资本

* 银行或有更大的动力推进信贷资产证券化 (新增更多评论和内容)

路透北京12月31日 - 中国央行周二称，信贷资产证券化发起机构需保留不低于5%的基础资产信用风险，持有其发起资产证券化产品的比例不得低于该单证券化产品全部发行规模的5%。

央行与银监会共同发布的公告称，信贷资产证券化发起机构，持有最低档次资产支持证券的比例不得低于该档次资产支持证券发行规模的5%。若持有除最低档次之外的资产支持证券，各档次证券均应持有，且应以占各档次证券发行规模的相同比例持有。

“新要求实际上将为发行信贷资产证券化产品的银行释放更多的监管资本，让银行有更大的动力推进信贷资产证券化。”一位接近监管层的官员说。

该官员表示，此前监管部门要求，银行发行信贷资产证券化产品时，所有的风险资产都必须自己留存，而现在明确要求持有最低档次不低于5%即可。

银河证券银行业分析师黄斌辉此前就指出，银行是否有动力将信贷资产拿出表外，要取决于监管层对银行资本充足率等监管要求及银行通过其他渠道再融资能力。

“这虽然是一个技术性的调整，但对未来中国信贷资产证券化的发展有着重大意义。新要求让资产证券化发起机构对其发起的产品由水平持有转为了垂直持有，这也是参考了国际惯例。”中伦律师事务所合伙人刘柏荣说。

一位银监会人士此前坦承，根据银监会资本管理办法，对资产证券化产品风险权重设计得不合理，造成银行购买这些产品后净资本占用没有得到明显改善，对于出表银行，损失的是银行的利息收入，获得的是额度，出表的银行要计算风险调整后的收益，这对其也未必合算。

“持有期限不低于各档次资产支持证券存续期限。”刊登在中国央行网站的公告称。

中国央行称，本公告自发布之日起施行。前期试点过程中已经发布的信贷资产证券化有关政策规定中的具体条款有与本公告不一致的，在扩大试点阶段按本公告有关规定执行。

“信贷资产证券化发起机构可按照上述要求，根据实际情况灵活确定风险自留的具体方式。信贷资产证券化发起机构原则上应担任信贷资产证券化的贷款服务机构，切实履行贷款服务合同各项约定。”公告表示。

中国央行并表示，信贷资产证券化发起机构应进一步加强和完善信贷资产证券化业务管理，严格做好信贷资产证券化风险自留工作。相关部门将继续深入研究资产证券化风险自留豁免条件以及商业银行持有最低档次资产支持证券的风险权重等问题，不断完善信贷资产证券化发起机构风险自留制度。