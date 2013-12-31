马来西亚期市：棕榈油期货因出口好转而上涨，三年来首度年线收高

路透吉隆坡12月31日 - 马来西亚棕榈油期货周二小幅收高，因出口略见回升，暗示棕榈油的食用及燃料应用需求上升，引发投机性买盘拉抬价格，创下三年来第一次年线上涨。

船货调查机构Intertek Testing Services公布，马来西亚12月棕榈油出口较11月下滑1.1%，小于本月稍早降幅，部分是因为中国进口量增大。

“出口肯定比预期来的好，这鼓励了很多投机买盘，”本地经纪商一位交易员说。

“这可能是价格维持在2,600马币上方水平的主要因素。”

指标3月合约 小涨1.1%，收在每吨2,660马币。波动区间在2,614-2,661之间。

成交量为17,336口，不到平日的一半，因年底假期因素影响交易动能减缓。

马来西亚棕榈油2013年上涨9.1%，是2010年以来首次录得年度涨幅。2012年平均价格重挫23%。

分析师说，棕榈油价格在2014年第一季可能续强，受惠于生质燃料业需求上升，以及全球经济复苏，不过其他植物油丰产可能压抑棕榈油涨势。(完)

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