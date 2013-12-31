马来西亚期市：棕榈油期货因出口好转而上涨，三年来首度年线收高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡12月31日 - 马来西亚棕榈油期货周二小幅收高，因出口略见回升，暗示棕榈油的食用及燃料应用需求上升，引发投机性买盘拉抬价格，创下三年来第一次年线上涨。
船货调查机构Intertek Testing Services公布，马来西亚12月棕榈油出口较11月下滑1.1%，小于本月稍早降幅，部分是因为中国进口量增大。
“出口肯定比预期来的好，这鼓励了很多投机买盘，”本地经纪商一位交易员说。
“这可能是价格维持在2,600马币上方水平的主要因素。”
指标3月合约 小涨1.1%，收在每吨2,660马币。波动区间在2,614-2,661之间。
成交量为17,336口，不到平日的一半，因年底假期因素影响交易动能减缓。
马来西亚棕榈油2013年上涨9.1%，是2010年以来首次录得年度涨幅。2012年平均价格重挫23%。
分析师说，棕榈油价格在2014年第一季可能续强，受惠于生质燃料业需求上升，以及全球经济复苏，不过其他植物油丰产可能压抑棕榈油涨势。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。